Увеличение финансирования повышает риски перегрева на строительном рынке

Самое внушительное финансирование предназначено для транспортного сектора (436 млн евро), повышения энергоэффективности (212 млн евро), здравоохранения (144 млн евро), образования и инноваций (137 млн евро), сектора информационных технологий и регионального развития (130 млн евро), еще 91 млн евро запланирован на трудоустройство. Различные объемы финансирования также предусмотрены для других секторов.

Следует отметить, что указанные суммы не включают мегапроект Rail Baltica.

Государственный заказ, который в основном фигурирует в строительной отрасли Латвии, довольно изменчив, и стоимость строительства колеблется.

"Если в этом году государство запланировало существенно увеличить объемы строительства в госсекторе, есть вероятность, что в конце года затраты на строительство снова вырастут.

Существует риск перегрева строительного рынка, а это также негативно скажется на инфляции, потому что мы сами льем воду на эту инфляционную мельницу",

- оценивает ситуацию председатель правления Bonava Latvija Марек Клявиньш.

Следует напомнить, что в проектах фондов ЕС, которые планируется завершить в этом году, 194 млн евро запланированы на финансовые инструменты для повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий, реализуемые финансовым институтом развития Altum.

На закупку электропоездов выделен 161 млн евро.