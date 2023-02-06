Фото ⟩ В небе над Эстонией замечено редкое природное явление

Гало - это светлые или радужные кольца, которые образуются вокруг источника света. Этот оптический феномен встречается в природе вокруг Солнца или Луны.

Гало образуют ледяные кристаллы в перистых облаках на высоте 5-10 км. Зимой гало могут образовываться и близко к Земле. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко распадается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

Гало удалось сфотографировать сегодня рано утром в Вильяндимаа в Кёсти Фото: Hans Väre