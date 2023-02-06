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Фото ⟩ В небе над Эстонией замечено редкое природное явление

rus.postimees.ee
В небе над Эстонией замечено редкое природное явление
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Гало удалось сфотографировать сегодня рано утром в Вильяндимаа в Кёсти.
Гало удалось сфотографировать сегодня рано утром в Вильяндимаа в Кёсти. Фото: Hans Väre

Холодная и солнечная зима - подарок для тех, кто интересуется атмосферными оптическими явлениями. В воскресенье, 5 февраля, утром в Эстонии можно было наблюдать особое природное явление - так называемый эффект ореола (гало), или яркое кольцо вокруг солнца, пишет Rus.Postimees.

Гало - это светлые или радужные кольца, которые образуются вокруг источника света. Этот оптический феномен встречается в природе вокруг Солнца или Луны.

Гало образуют ледяные кристаллы в перистых облаках на высоте 5-10 км. Зимой гало могут образовываться и близко к Земле. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко распадается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

Гало удалось сфотографировать сегодня рано утром в Вильяндимаа в Кёсти
Гало удалось сфотографировать сегодня рано утром в Вильяндимаа в Кёсти Фото: Hans Väre

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