Одобрено финансирование в размере 15 млн евро на реставрацию Дома Рихарда Вагнера в Риге, сообщили представители Рижского общества Рихарда Вагнера.
На реставрацию Дома Вагнера выделено 15 млн евро
Деньги выделены из Инструмента аукциона эмиссионных квот. Также начата разработка технического проекта здания.
Денежная сумма, присужденная в конкурсе "Сокращение выбросов парниковых газов в архитектурных памятниках государственного значения", является максимальным финансированием, доступным в этом конкурсе для одного проекта.
Также 5 млн евро на реставрацию выделит Германия.
Выделенное финансирование обеспечит реставрацию здания до так называемой серой отделки - будут отремонтированы конструкции здания, утеплен внешний контур, заменены внутренние и наружные сети коммуникаций, установлены энергосберегающие системы.
Разработка технического проекта здания началась в феврале, а разрешение на строительство планируется получить до конца лета этого года.
Всего на возрождение Дома Вагнера необходимо 40 млн евро, сообщают представители общества. По-прежнему не хватает средств на внутренние работы и концертные технологии, поэтому продолжается привлечение средств из различных фондов и от частных лиц.
Основным строителем будет SBSC, проектировщиком - Sarma und Norde arhitekti, а Būves un būvsistemas будет выполнять обязанности инженера и строительного надзора. Субподрядчиком в разработке архитектуры и интерьеров будет Zaigas Gailes birojs.
Привлекаются и специалисты из других стран - например, театральные технологические решения будут разрабатываться компанией Theater Advies из Нидерландов, а специалисты Nagata Acoustics под руководством Ясухиса Тойоты будут консультантами по акустике.
В ближайшие годы планируется восстановить ансамбль зданий в Старой Риге площадью 5000 квадратных метров и наполнить его новой жизнью. Патронами проекта реконструкции Дома Вагнера являются президент Латвии Эгил Левитс, президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер, а также Ева Вагнер-Паскье, бывший художественный руководитель Байрейтского фестиваля и правнучка Рихарда Вагнера.
Проект предусматривает не только реконструкцию здания и театрального зала, но и создание мастер-классов и музея Рихарда Вагнера.
Работы по реконструкции и реставрации здания планируется начать в середине 2023 года, а открытие обновленного Дома Вагнера намечено на 2026 год.
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