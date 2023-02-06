На реставрацию Дома Вагнера выделено 15 млн евро

Привлекаются и специалисты из других стран - например, театральные технологические решения будут разрабатываться компанией Theater Advies из Нидерландов, а специалисты Nagata Acoustics под руководством Ясухиса Тойоты будут консультантами по акустике.

В ближайшие годы планируется восстановить ансамбль зданий в Старой Риге площадью 5000 квадратных метров и наполнить его новой жизнью. Патронами проекта реконструкции Дома Вагнера являются президент Латвии Эгил Левитс, президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер, а также Ева Вагнер-Паскье, бывший художественный руководитель Байрейтского фестиваля и правнучка Рихарда Вагнера.

Проект предусматривает не только реконструкцию здания и театрального зала, но и создание мастер-классов и музея Рихарда Вагнера.

Работы по реконструкции и реставрации здания планируется начать в середине 2023 года, а открытие обновленного Дома Вагнера намечено на 2026 год.