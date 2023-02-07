Maxima вместе с местными производителями снижает цены на молоко из Латвии

Оперативно реагируя на изменения в отрасли молочного хозяйства и поддерживая производителей и жителей Латвии, Maxima Latvija начинает инициативу "Молоку Латвии БЫТЬ!", которая в сотрудничестве с крупнейшими производителями молочных продуктов Латвии предусматривает существенное снижение цен на молочные продукты в магазинах Maxima Latvija с 7 февраля. Цены будут снижены почти на 200 самых важных молочных продуктов - молоко, сливки, творог, масло, кефир, сыра, йогурт и другие молочные продукты. Для определенных латвийских молочных продуктов цена в среднем снижена на 34%.