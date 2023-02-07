Оперативно реагируя на изменения в отрасли молочного хозяйства и поддерживая производителей и жителей Латвии, Maxima Latvija начинает инициативу "Молоку Латвии БЫТЬ!", которая в сотрудничестве с крупнейшими производителями молочных продуктов Латвии предусматривает существенное снижение цен на молочные продукты в магазинах Maxima Latvija с 7 февраля. Цены будут снижены почти на 200 самых важных молочных продуктов - молоко, сливки, творог, масло, кефир, сыра, йогурт и другие молочные продукты. Для определенных латвийских молочных продуктов цена в среднем снижена на 34%.
Maxima вместе с местными производителями снижает цены на молоко из Латвии
В рамках инициативы "Молоку Латвии БЫТЬ!" цены снижены на продукцию крупнейших производителей молочных продуктов в Латвии, например, Tukuma piens, который в инициативе участвует с самым широким ассортиментом продуктов. Также цены снизились и на продукцию Rīgas piena kombināts, Cesvaines piens, Jaunpils pienotava, Latgales piens, Lazdonas piensaimnieks, Rankas piens, Smiltenes piens и Talsu piensaimnieks.
Молочные продукты со сниженной ценой в магазинах Maxima можно приобрести уже с вторника, 7 февраля, и в рамках инициативы они покупаются с помощью карты Paldies, которая в настоящее время доступна каждому покупателю за 0,01 евро.
Одновременно, поддерживая латвийских производителей, Maxima Latvija реализует ряд мероприятий, чтобы особо подчеркнуть и популяризировать произведенные в Латвии молочные продукты.
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