В конце января в семье серых тюленей Рижского национального зоопарка произошло радостное событие - на свет появился тюлененок, сообщает зоопарк.
Фото ⟩ В Рижском зоопарке родился тюлененок
В Рижском зоопарке родился тюлененок
Уже при рождении детеныш весил около 10 килограммов, а за первые четыре недели набрал до 40 килограммов.
Галерея: В Рижском зоопарке родился тюлень
"Происходит это благодаря сытному молоку матери, которое больше похоже на сливочное масло - жирность его достигает 50%. Примерно через месяц мама-тюлень прекратит кормить детеныша", - объясняет представитель зоопарка Элиза Линдане. Она рассказывает, что у тюленей начинается брачный период - "представители противоположного пола уже сидят на берегу и ждут".
Пока определить пол малыша, рожденного в зоопарке, невозможно, потому что мать тщательно оберегает его.
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