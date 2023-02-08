Фото ⟩ В Рижском зоопарке родился тюлененок

Уже при рождении детеныш весил около 10 килограммов, а за первые четыре недели набрал до 40 килограммов.

Галерея: В Рижском зоопарке родился тюлень

"Происходит это благодаря сытному молоку матери, которое больше похоже на сливочное масло - жирность его достигает 50%. Примерно через месяц мама-тюлень прекратит кормить детеныша", - объясняет представитель зоопарка Элиза Линдане. Она рассказывает, что у тюленей начинается брачный период - "представители противоположного пола уже сидят на берегу и ждут".

Пока определить пол малыша, рожденного в зоопарке, невозможно, потому что мать тщательно оберегает его.