Некоторые латвийские фермеры призывают к бойкоту торговых сетей

"С тех пор, как я здесь занимаюсь сельским хозяйством, никогда не случалось, чтобы закупочная цена молока сразу снижалась на 10 евроцентов", - говорит в беседе с Latvijas Avīzе владелец фермы Kalndunduri Виестур Лиепиньш.

Прошлым летом пару месяцев закупочная цена молока составляла 0,51 евро/кг, осенью она снизилась до 0,40 евро/кг, а сейчас снизилась еще на 10 евроцентов.

"Это откровенное издевательство. При нынешних ценах на корма себестоимость молока составляет 0,37-0,38 евро/кг.

Закупочная цена значительно ниже себестоимости. Может быть, стоит вообще ликвидировать этот бизнес. Пусть государство найдет деньги и выплатит нам компенсации, подобно тому, как это произошло в сахарной промышленности", - говорит фермер.

Крестьяне также недовольны действиями торговцев в кризисной ситуации. "Очень неприятно, что доля местных продуктов на прилавках магазинов сокращается, а импорта становится все больше, - заявил член правления Крестьяского сейма Мартиньш Тронс.

- Если в магазине литр молока стоит около 1,30 евро, а фермер получает от 24 до 30 центов, это несправедливо.

Уже неделю как закупочные цены на молоко значительно снизились, а цены на молоко и молочные продукты на прилавках магазинов практически не изменились".

Между тем Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольственными товарами, призывает задуматься об эффективности переработки молока. "Мы обеспечим покупателей дешевым продуктом, но будет ли продукция, произведенная в Латвии, дешевле, чем польская и литовская?" - задается вопросом Крузитис. Он также добавил, что в настоящее время не видит желания перерабатывающих предприятий помогать фермерам.