Европа должна неуклонно поддерживать Украину до победы в войне против российского империализма, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на заседании глав государств и правительств Европейского союза и Евросовета в пятницу.
Кариньш в Брюсселе подтвердил Зеленскому полную поддержку Латвией Украины
Кариньш подчеркнул, что западные союзники не должны откладывать военную поддержку Украины в то время, когда Россия концентрирует силы в Донбассе. Премьер напомнил, что Латвия является одним из самых активных сторонников Украины, оказанная ею поддержка составляет почти 1% от валового внутреннего продукта и будет продолжена.
Вчера и сегодня в Брюсселе проходила встреча лидеров ЕС, в которой участвовал и президент Украины Владимир Зеленский.
В ходе переговоров с Зеленским Кариньш подтвердил неизменную поддержку Латвией Украины до тех пор, пока это будет необходимо.
Говоря об интеграции Украины в ЕС, премьер подчеркнул, что Европа должна шире открыть двери для нее. Он приветствовал достигнутый Украиной прогресс в процессе реформ, особенно с учетом того, что они проводились в сложных военных условиях. Реформы необходимо продолжать, чтобы как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС, сказал Кариньш.
Также он выразил поддержку предложению о создании международного трибунала для расследования преступлений России. Латвия активно выступает за принятие на уровне ЕС правового решения, обеспечивающего использование замороженных активов России для восстановления Украины, отметил Кариньш.
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