Кариньш в Брюсселе подтвердил Зеленскому полную поддержку Латвией Украины

Кариньш подчеркнул, что западные союзники не должны откладывать военную поддержку Украины в то время, когда Россия концентрирует силы в Донбассе. Премьер напомнил, что Латвия является одним из самых активных сторонников Украины, оказанная ею поддержка составляет почти 1% от валового внутреннего продукта и будет продолжена.

Вчера и сегодня в Брюсселе проходила встреча лидеров ЕС, в которой участвовал и президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе переговоров с Зеленским Кариньш подтвердил неизменную поддержку Латвией Украины до тех пор, пока это будет необходимо.

Говоря об интеграции Украины в ЕС, премьер подчеркнул, что Европа должна шире открыть двери для нее. Он приветствовал достигнутый Украиной прогресс в процессе реформ, особенно с учетом того, что они проводились в сложных военных условиях. Реформы необходимо продолжать, чтобы как можно скорее начать переговоры о вступлении в ЕС, сказал Кариньш.

Также он выразил поддержку предложению о создании международного трибунала для расследования преступлений России. Латвия активно выступает за принятие на уровне ЕС правового решения, обеспечивающего использование замороженных активов России для восстановления Украины, отметил Кариньш.