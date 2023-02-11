Видео ⟩ Около Лимбажи были замечены медвежата. Биолог сомневается, что они живы

Охотничья школа Taurs опубликовала в Facebook видео, на котором можно увидеть трех маленьких медвежат. На заднем плане слышны звуки пил.

Защитники природы отмечают, что Управление охраны природы (DAP) должно было не допустить, чтобы кто-либо приближался к берлоге бурого медведя или проводил рядом с ней лесные работы. Бурый медведь - особо охраняемый вид европейского значения.

"То, что происходит с медвежатами после того, как нарушали их покой, сильно зависит от процесса. Подробности того, что произошло на этот раз, мне совершенно неизвестны.

Но, скорее всего, в ту берлогу медведь не вернулся, а медвежата погибли уже в первую ночь, потому что была морозная ночь", - говорит биолог Янис Озолиньш, ведущий научный сотрудник Государственного института лесоведения Silava.

По его словам, беспокойство медведя не было адресным, потому что сами люди были удивлены.

DAP считает, что запретить ходить в леса почти по всей границе Эстонии из-за медведей невозможно. Руководство убеждено, что люди не пойдут в конкретное место как ради медведей, так и ради собственной безопасности.

"Сотрудники покинули весь этот лесной массив. Все работы остановлены, никакой лесохозяйственной деятельности там не ведется. Беспокойство зверей закончились.

Если мы хотим, чтобы медведь вернулся, то никто не должен там работать", - сказала Гита Строде, директор DAP.