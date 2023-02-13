Мужчина не сдал оружие перед входом в кабинет МРТ и в итоге был застрелен

40-летний адвокат и любитель оружия, несмотря на предупреждение, что перед входом в кабинет МРТ необходимо оставить все металлические предметы, отправился туда с заряженным пистолетом. Будучи таким вооруженным, он хотел поддержать свою мать, которая проходила магнитно-резонансную томографию. К сожалению, все закончилось тем, что пистолет выстрелил, смертельно ранив мужчину в живот.

Персонал больницы позднее рассказал, что мужчина и его мать были предупреждены, что металлическим предметам в кабинете МРТ не место.

Позже сотрудники больницы подчеркнули The Telegraph, что они соблюдали все протоколы безопасности, прочитав все необходимые инструкции пациенту и посетителю перед тем, как войти в процедурный кабинет.

Как пишет Insider, мужчина не предупредил персонал больницы о своем оружии. Издание также пишет, что адвокат был известен своими "прооружейными взглядами, которыми он часто делился в Instagram и TikTok".

Причина, по которой в кабинет МРТ нельзя входить с металлическими предметами, проста. А именно для сканирования тела магнитно-резонансный аппарат использует сильное магнитное поле от 1,5 до 3 тесла. Для сравнения, например, напряженность магнитного поля магнита на холодильнике составляет всего одну тысячную тесла, в то время как самые сильные магниты в мире могут достигать напряженности в один тесла.

Именно поэтому силы в 3 тесла достаточно для перемещения металлических предметов вблизи аппарата МРТ. Это и произошло с оружием погибшего.

И это не единственный подобный несчастный случай. Например, в 2001 году ребенок получил смертельную травму головы, когда аппарат МРТ привлек металлический кислородный баллон из кабинета напротив.