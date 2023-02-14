Эксперт: надо болеть в первой половине года, потом у больниц не останется средств

Так, по данным Eurostat, финансирование здравоохранения в Латвии в 2019 году составило 4,2% ВВП, или 11,1% общих государственных расходов, в то время как в Литве - 5,1% ВВП, в Эстонии - 5,7%, а в среднем по ЕС - 7% ВВП, или 15% общих государственных расходов.

Калейс заявил, что при таком дополнительном финансировании больницы не смогут обеспечить полноценное лечение пациентов на уровне прошлого года, более того, ухудшится и доступность, и качество услуг.

По его словам, есть больницы, которые не смогут оказывать экстренную медицинскую помощь до конца года, а есть и такие, которым, возможно, придется закрыть прием плановых пациентов.

"Начались переговоры с Минздравом о том, как переклассифицировать наши доходы с учетом реальности, потому что на данный момент это один из основных механизмов. Из-за позиции правительства довольно много медиков покидают больницы, особенно врачи и медсестры, и это один из самых важных факторов, который говорит о том, что для лечения в тех же объемах, что и в прошлом году, не хватит ресурсов", - сказал Калейс.

По его словам, больницы думают о том, чтобы отложить тяжелые и дорогостоящие операции, потому что

"можно сделать одну очень серьезную и дорогостоящую операцию одному пациенту и спасти ему жизнь, но при этом посредством неотложной медицинской помощи и более простых операций можно спасти сто жизней за те же деньги".

Калейс также сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с Минздравом. Обе стороны пришли к выводу, что выгоднее платить за лечение конкретного больного, а не скрупулезно отмерять общую сумму.

ЛПРЗСУ и ЛОБ призывают депутатов не допустить утверждения государственного бюджета на этот год в текущей редакции. Организации подписали письмо, в котором призывают депутатов принять срочные меры, чтобы указанное в методических инструкциях по выполнению основных функций Минздрава финансирование в размере 306 млн евро было включено в государственный бюджет на 2023 год.