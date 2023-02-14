Людям следует болеть в первом полугодии этого года, потому что из-за недостаточного финансирования здравоохранения во втором полугодии они могут не получить лечения, заявил во вторник на пресс-конференции председатель правления Латвийского общества больниц (ЛОБ) Евгений Калейс.
Эксперт: надо болеть в первой половине года, потом у больниц не останется средств
В поддержанном правительством проекте бюджета на этот год на приоритетные меры в здравоохранении, т. е. дополнительно, запланировано 85,8 млн евро. Председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис подчеркнул, что правительство не предусмотрело той суммы средств, которая требуется для успешного выполнения основных функций здравоохранения. Он подчеркнул, что своевременная и равная доступность качественной медицинской помощи является важной предпосылкой безопасности и развития страны, а также сокращения неравенства в обществе, как это предусмотрено Планом национального развития на 2021-2027 годы. Для достижения поставленных в плане целей в области общественного здравоохранения в государственном бюджете на 2023 год на основные функции Министерства здравоохранения должно быть выделено не менее 306 млн евро.
"Если говорить о финансировании государственного сектора, то здравоохранение годами голодало, и ожидается, что в этом году как в процентах от ВВП, так и в процентах от государственных расходов финансирование будет намного ниже. Латвия убедительно отстает от показателей Литвы и Эстонии, а также от средних показателей по Европейскому союзу (ЕС). Пандемия Covid-19 также повлекла серьезные последствия в плане доступности всех медицинских услуг, поэтому большинство европейских стран выделили значительные дополнительные средства, чтобы население не страдало из-за ограниченной доступности здравоохранения. Латвия движется в противоположном направлении", - сказал Керис.
Так, по данным Eurostat, финансирование здравоохранения в Латвии в 2019 году составило 4,2% ВВП, или 11,1% общих государственных расходов, в то время как в Литве - 5,1% ВВП, в Эстонии - 5,7%, а в среднем по ЕС - 7% ВВП, или 15% общих государственных расходов.
Калейс заявил, что при таком дополнительном финансировании больницы не смогут обеспечить полноценное лечение пациентов на уровне прошлого года, более того, ухудшится и доступность, и качество услуг.
По его словам, есть больницы, которые не смогут оказывать экстренную медицинскую помощь до конца года, а есть и такие, которым, возможно, придется закрыть прием плановых пациентов.
"Начались переговоры с Минздравом о том, как переклассифицировать наши доходы с учетом реальности, потому что на данный момент это один из основных механизмов. Из-за позиции правительства довольно много медиков покидают больницы, особенно врачи и медсестры, и это один из самых важных факторов, который говорит о том, что для лечения в тех же объемах, что и в прошлом году, не хватит ресурсов", - сказал Калейс.
По его словам, больницы думают о том, чтобы отложить тяжелые и дорогостоящие операции, потому что
"можно сделать одну очень серьезную и дорогостоящую операцию одному пациенту и спасти ему жизнь, но при этом посредством неотложной медицинской помощи и более простых операций можно спасти сто жизней за те же деньги".
Калейс также сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с Минздравом. Обе стороны пришли к выводу, что выгоднее платить за лечение конкретного больного, а не скрупулезно отмерять общую сумму.
ЛПРЗСУ и ЛОБ призывают депутатов не допустить утверждения государственного бюджета на этот год в текущей редакции. Организации подписали письмо, в котором призывают депутатов принять срочные меры, чтобы указанное в методических инструкциях по выполнению основных функций Минздрава финансирование в размере 306 млн евро было включено в государственный бюджет на 2023 год.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!