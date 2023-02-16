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Таллиннский аэропорт: эстонские пассажиры частично летают за счет госбюджета Латвии

Елена Поверина rus.postimees.ee
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Таллиннский аэропорт: эстонские пассажиры частично летают за счет госбюджета Латвии
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  • Ситуация не в пользу лоукостеров, за 10–20 евро не улететь
  • Потеря российских туристов, возможно, тоже сказалась
  • К лету откроются новые линии, но не столь дешевые

Авиакомпании-лоукостеры все чаше вычеркивают из своих планов Таллинн. Помимо ирландского перевозчика RyanAir, объявившего о прекращении полетов в Неаполь, Париж, Берлин, Биллунд, Дублин, Нюрнберг, на Мальту и Кипр, закрыл почти все итальянские направления (Венеция, Рим, Неаполь) и венгерский лоукостер Wizz Air. Кто заменит бюджетные авиакомпании? Как повлияет снижение конкуренции на стоимость авиабилетов? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Выдержки из беседы:

– В Таллинском аэропорту один за другим сворачивают свою деятельность бюджетные авиаперевозчики. Почему они уходят?

– Давайте оглянемся назад. Полтора года назад на исходе пандемии началась острая борьба за европейский рынок, лоукостеры объявились первыми. Они вошли на те рынки, которые были свободны. Некоторые страны были еще даже закрыты, а лоукостеры уже могли летать. Наиболее острая конкуренция развернулась за рынок Италии, бюджетные авиакомпании открыли много прямых полетов из итальянских городов в Эстонию. Ничего подобного ранее не бывало!

Первым оказался Wizz Air, а потом подоспел и RyanAir. Мест в самолетах было так много, что билеты стоили дешево. В какой-то момент всё это стало невыгодно для самих авиакомпаний.

Сегодня экономика уже не растет, ее состояние оказывает серьезное влияние на авиаперевозки. В 2009 году, когда экономика упала на 14%, количество авиапассажиров сократилось на 25%. Так что нынешний спад экономики, конечно, влияет на планы лоукостеров.

Всем жаль, что так происходит: и аэропорту, и авиакомпаниям, и пассажирам. Но окупиться за счет прежних цен на билеты уже невозможно.

Что касается повышения аэропортных сборов в Таллинне, то повторюсь, что мы не меняли тарифы 14 лет. Инфляция и необходимость увеличения зарплат сотрудникам не оставили нам выбора: пришлось повысить аэропортные сборы примерно на 3 евро за каждого пассажира.

– Повышение сборов составило сразу 30 процентов…

– Тем не менее, в Таллинне сборы по-прежнему очень низкие, в больших аэропортах Европы они намного выше.

Мы в курсе экономических результатов бюджетных авиакомпаний, но не вправе их комментировать. Могу лишь сказать, что далеко не все линии были прибыльными. Острая конкуренция и экономически трудная ситуация сделали свое дело.

– Повышение аэропортных сборов было важнее интересов пассажиров и географии полетов?

– Зависит, под каким углом смотреть. На данный момент из Таллинна летают 14 авиаперевозчиков, 13 из которых вошли в наше положение, согласившись, что инфляция велика, и акцептировали повышение сборов на 3 евро за пассажира. И только Ryanair опротестовал решение.

В минувшем году эстонцы хотели попасть в 1035 аэропортов мира. Тут без транзитных аэропортов все равно не обойтись. Нам нужны и Lufthansa, и airBaltic, и LOT, и FinnAir – без них уже никак.

– Никто не отрицает. При этом мы потеряли не менее 10 прямых направлений!

– Жаль, что Ryanair и Wizz Air закрывают свои линии, но, если смотреть на общую картину авиасообщения, то с лоукостерами связана лишь малая часть.

– RyanAir, объявивший о закрытии 7 направлений, включая Неаполь, Мальту и Кипр, выразил открытый протест против повышения аэропортных сборов. WizzAir же покинул эстонский рынок тихо, свернув еще до повышения сборов почти все итальянские направления (Венеция, Неаполь, Рим). Чем вызван уход венгров?

– Они не выдержали острой конкуренции с Ryanair, у которого карман толще. У WizzAir и самолеты были больше – до 240 мест. Их было очень сложно заполнить на небольшом эстонском рынке. Пассажиров на всех не хватило.

– Тем более, когда Эстония перестала пускать российских туристов, активно летавших через Таллиннский аэропорт в Италию…

– Сложно комментировать количество российских туристов, прошедших через Таллиннский аэропорт. Очевидно лишь то, что раньше на парковках аэропорта было много машин с российскими номерами. Не исключено, что это один из факторов закрытия ряда линий.

– Что дальше?

– После закрытия части линий лоукостеры наверняка поднимут цены на оставшиеся полеты. Известно также, что этим фирмам не хватало самолетов для покрытия всех имеющихся маршрутов. Сейчас их перебросят на самые прибыльные линии.

– Велики ли шансы RyanAir выиграть спор о повышении сборов?

– Департаменту конкуренции предстоит решить этот вопрос. Размер аэропортных сборов регулируется на уровне законов ЕС. Наши калькуляции опираются на методики, акцептированные законами. Надеюсь, что разночтений с Департаментом конкуренции в понимании этих методик не возникнет.

– Насколько вероятно, что бюджетные авиакомпании вообще уйдут из Таллинна, свернув свою деятельность на эстонском рынке до нуля?

– Думаю, что у них нет для этого причин. Особенно, если у людей имеются деньги и возможности для путешествий. Спрос все равно существует. Ryanair хочет заработать в этом году 1,4 млрд евро прибыли в Европе, так что им нужны любые рынки.

– Влияет ли экономическая ситуация на возможности пассажиров?

– Мы видим, что авиабилеты подорожали намного больше, чем составил рост сборов аэропорта – это далеко не три евро с пассажира. Топливо, зарплаты, сервис, процентные ставки будут и дальше дорожать. Рост затрат продолжится.

– Времена, когда можно было за 10–30 евро слетать в другую страну, безвозвратно ушли?

– Думаю, что этих времен не вернуть. Билеты за 9 или 25 евро не приносят выгоды бюджетным авиакомпаниям. Уход лоукостеров рано или поздно должен был произойти.

– Почему Wizz Air принял решение о закрытии итальянских направлений еще до повышения сборов?

– Они действительно еще раньше закрыли итальянские линии. Вопрос о сборах вообще не стоял, поскольку компания пользовалась скидками на новые авиалинии, контракты были подписаны на три года. Полеты же закрылись через 1,5 года.

Четыре из семи сокращенных маршрутов Ryanair тоже пользовались скидкой новых линий, и их контракты действовали три года, но планы компании изменились.

– Кто заменит известных европейских лоукостеров?

– Им не нужна замена. Они продолжат летать из Таллинна по 12 маршрутам (после закрытия 10 прямых линийприм.ред.). Частота полетов Ryanair сократится к маю (по сравнению с мартом) с 36 до 24 рейсов в неделю. Ниша для лоукостеров останется, но нельзя отрицать важности узловых транзитных аэропортов. Возможно, в какой-то момент присутствие лоукостеров, которые так полюбились туристам, снова начнет увеличиваться.

На лето откроются новые прямые линии из Таллинна. Air Baltic планирует летать в Сплит и Дубровник, а также на Родос и Крит; вернется прямое авиасообщение с Ниццой и Малагой. Компания Aegean снова начнет оперировать на линии Таллинн-Афины.

– Не превращаемся ли мы в европейский авиационный тупик и запасной аэропорт airBaltic?

– Повторюсь, что 14 авиаперевозчиков пока остаются работать в Таллинне. Сейчас в неделю осуществляется 250 полетов, в мае их будет 265. Однако экономическая ситуация, очевидно, приведет к снижению активности путешествий. Если же экономические показатели опять начнут расти, то откроются и новые авиалинии.

Что касается airBaltic, то Риге в силу географического положения и численности населения всегда принадлежала самая большая доля Балтийского авиарынка. Кроме того, Латвия агрессивно поддерживает свою авиацию, airBaltic во время пандемии получил 250 млн евро госдотаций, Рижский аэропорт – 40 млн евро. Там вливают большие средства в авиасообщение. Можно даже сказать, что эстонские пассажиры частично летают за счет дотаций из госбюджета Латвии.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: бюджетные авиакомпании в Эстонии не прижились? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo
Студия Postimees: бюджетные авиакомпании в Эстонии не прижились? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Фото: Sander Ilvest
  • Чем вызван уход из Таллинна популярных европейских лоукостеров? 
  • Повышение аэропортных сборов важнее интересов пассажиров и географии полетов?
  • Насколько вероятно, что RyanAir и Wizz Air полностью прекратят полеты из Таллинна?
  • Кто заменит ушедшие бюджетные авиакомпании?
  • Не превратится ли Таллинн в европейский авиатупик и запасной аэропорт airBaltic?
  • Пассажирам придется летать через Ригу и Хельсинки, теряя время и деньги?
  • Как повлияет снижение конкуренции на стоимость авиабилетов?
  • Сказалось ли падение спроса на деятельности лоукостеров на эстонском рынке? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo

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