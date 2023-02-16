Таллиннский аэропорт: эстонские пассажиры частично летают за счет госбюджета Латвии

– Думаю, что у них нет для этого причин. Особенно, если у людей имеются деньги и возможности для путешествий. Спрос все равно существует. Ryanair хочет заработать в этом году 1,4 млрд евро прибыли в Европе, так что им нужны любые рынки.

– Влияет ли экономическая ситуация на возможности пассажиров?

– Мы видим, что авиабилеты подорожали намного больше, чем составил рост сборов аэропорта – это далеко не три евро с пассажира. Топливо, зарплаты, сервис, процентные ставки будут и дальше дорожать. Рост затрат продолжится.

– Времена, когда можно было за 10–30 евро слетать в другую страну, безвозвратно ушли?

– Думаю, что этих времен не вернуть. Билеты за 9 или 25 евро не приносят выгоды бюджетным авиакомпаниям. Уход лоукостеров рано или поздно должен был произойти.

– Почему Wizz Air принял решение о закрытии итальянских направлений еще до повышения сборов?

– Они действительно еще раньше закрыли итальянские линии. Вопрос о сборах вообще не стоял, поскольку компания пользовалась скидками на новые авиалинии, контракты были подписаны на три года. Полеты же закрылись через 1,5 года.

Четыре из семи сокращенных маршрутов Ryanair тоже пользовались скидкой новых линий, и их контракты действовали три года, но планы компании изменились.

– Кто заменит известных европейских лоукостеров?