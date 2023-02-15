Видео ⟩ Не хватает средств на питание в больницах. Должны ли будут платить пациенты?

Больницы допускают, что пациентам, возможно, придется платить за питание самостоятельно. Питание в больницах оплачивает государство, но сейчас приготовить обед из трех блюд менее чем за четыре евро уже почти невозможно.

Кухня Огрской районной больницы ежедневно обслуживает более 100 человек, находящихся на лечении в больнице и 100 человек, находящихся в доме престарелых. Однако из-за выделенного больницей финансирования нет возможности кормить пациентов 3 раза в день, - говорит председатель правления Огрской районной больницы Дайнис Шировс.

Нелли Клейнберга, член правления Кулдигской больницы, согласна с тем, что "питание является очень серьезной проблемой, потому что на три евро невозможно полноценно накормить больных. Очень часто пациенты, которые обращаются в больницы истощены в плане социальной жизни.

Хорошая еда - это иногда то самое, что помогает встать и восстановить силы после долгой болезни".

Ассоциация больниц в настоящее время ведет переговоры с Министерством здравоохранения, чтобы вместе найти решения, так как денег на оказание услуг может хватить только на полгода.

"Если государство не будет этого делать, то, очевидно, есть два пути - попросить родственников приносить еду своим близким или кормить их на столько, сколько выделено денег", - говорит Дайнис Шировс.



Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)