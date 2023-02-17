Детеныш кошачьих лемуров Вави и Яцека пополнил число малышей Рижского национального зоопарка, сообщает зоопарк.
Видео ⟩ У лемуров Рижского зоопарка родился детеныш
У лемуров Рижского зоопарка родился детеныш
Хотя мама и прячет детеныша, при внимательном и терпеливом наблюдении посетители зоопарка смогут его увидеть.
По сравнению с другими лемурами кошачий лемур встречается относительно часто. Однако и его Международный союз охраны природы определяет как находящийся под угрозой исчезновения вид, так как его популяция сокращается. В настоящее время общая численность кошачьих лемуров оценивается в 10 000-100 000 особей. К основным угрозам относятся уничтожение жизненного пространства и охота, проводящаяся частично по коммерческим соображениям (Википедия)
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