Видео ⟩ У лемуров Рижского зоопарка родился детеныш

По сравнению с другими лемурами кошачий лемур встречается относительно часто. Однако и его Международный союз охраны природы определяет как находящийся под угрозой исчезновения вид, так как его популяция сокращается. В настоящее время общая численность кошачьих лемуров оценивается в 10 000-100 000 особей. К основным угрозам относятся уничтожение жизненного пространства и охота, проводящаяся частично по коммерческим соображениям (Википедия)