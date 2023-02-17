В прошлом году 831 латвийское предприятие экспортировало товары в Россию, что на 18% меньше, чем в 2021 году, а 383 предприятия экспортировали товары в Беларусь, что на 21,8% меньше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (CSP).
Сотни предприятий Латвии продолжили экспорт в Россию и Беларусь
В то же время из России в 2022 году импортировали товары 1268 предприятий, что на 29,3% меньше, а из Беларуси - 588 предприятий, что на 33,9% меньше.
В 2022 году товары из Латвии экспортировались в 199 стран. Пятью крупнейшими партнерами по экспорту были Литва, Эстония, Германия, Россия и Швеция, на долю которых пришлось 48,1% общей стоимости экспорта.
Основными статьями экспорта были минеральные продукты в Литву, сельскохозяйственные и продовольственные товары в Эстонию и Россию, а также древесина и изделия из нее в Швецию и Германию.
Импорт товаров в Латвию в 2022 году осуществлялся из 168 стран. Пятью крупнейшими партнерами по импорту были Литва, Эстония, Германия, Польша и Россия, доля которых составила 60,3% общей стоимости импорта.
Из Литвы, России и Эстонии больше всего импортировалось минеральных продуктов, из Германии - транспортных средств и оборудования, из Польши - сельскохозяйственных и продовольственных товаров.
Экспорт в Украину в 2022 году вырос в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом, в основном за счет увеличения экспорта минеральных продуктов на 106,6 млн евро. Экспорт в Россию уменьшился на 0,4%, в Беларусь - на 2%, в основном за счет снижения экспорта машин, механических приборов и электрооборудования на 78,1 млн евро и 12,5 млн евро соответственно.
Импорт из Украины в прошлом году вырос на 27,1%, в основном за счет увеличения импорта химической и смежной продукции на 34,4 млн евро. Импорт из России вырос на 3,3% за счет увеличения импорта минеральных продуктов на 421,8 млн евро. Снижение импорта из Беларуси на 35,7% было вызвано падением импорта древесины и изделий из нее на 158,2 млн евро.
Данные CSP также показывают, что по сравнению с 2021 годом значительно выросли объемы внешней торговли с некоторыми странами СНГ. Экспорт в Казахстан увеличился на 70,4 млн евро или в 2,5 раза, в Кыргызстан - на 17 млн евро или в 3,5 раза, в Армению - на 15 млн евро или в 2,8 раза. Рост произошел за счет увеличения экспорта машин, механических приборов и электрооборудования.
В 2022 году импорт из Казахстана вырос на 56,8 млн евро или в 8,9 раза, из Кыргызстана - на 6,7 млн евро или в 11,4 раза, из Азербайджана - на 2,1 млн евро или в 2,7 раза. Увеличение импорта из Казахстана произошло в основном за счет растительной продукции, из Кыргызстана - минеральных продуктов, из Азербайджана - цветных металлов и изделий из них.
Количество компаний, экспортирующих и импортирующих товары из этих стран СНГ, также увеличилось по сравнению с 2021 годом. Особенно резко выросло число предприятий, торгующих с Казахстаном, - на 115 в экспорте и на 63 в импорте.
В 2022 году экспорт в СНГ составил 1,67 млрд евро, что на 114,4 млн евро или 7,4% больше, чем в 2021 году, а импорт из СНГ - 2,23 млрд евро, что на 37,6 млн евро или 1,7% меньше.
Как сообщалось, в прошлом году стоимость экспорта Латвии составила 21,27 млрд евро, что на 4,82 млрд евро или 29,3% больше, чем в 2021 году, а импорта - 26,5 млрд евро, что на 6,98 млрд евро или 35,8% больше.
Внешнеторговый оборот Латвии в фактических ценах в прошлом году составил 47,77 млрд евро, что на 11,8 млрд евро или 32,8% больше, чем в 2021 году.
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