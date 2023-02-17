Сотни предприятий Латвии продолжили экспорт в Россию и Беларусь

Импорт из Украины в прошлом году вырос на 27,1%, в основном за счет увеличения импорта химической и смежной продукции на 34,4 млн евро. Импорт из России вырос на 3,3% за счет увеличения импорта минеральных продуктов на 421,8 млн евро. Снижение импорта из Беларуси на 35,7% было вызвано падением импорта древесины и изделий из нее на 158,2 млн евро.

Данные CSP также показывают, что по сравнению с 2021 годом значительно выросли объемы внешней торговли с некоторыми странами СНГ. Экспорт в Казахстан увеличился на 70,4 млн евро или в 2,5 раза, в Кыргызстан - на 17 млн евро или в 3,5 раза, в Армению - на 15 млн евро или в 2,8 раза. Рост произошел за счет увеличения экспорта машин, механических приборов и электрооборудования.

В 2022 году импорт из Казахстана вырос на 56,8 млн евро или в 8,9 раза, из Кыргызстана - на 6,7 млн евро или в 11,4 раза, из Азербайджана - на 2,1 млн евро или в 2,7 раза. Увеличение импорта из Казахстана произошло в основном за счет растительной продукции, из Кыргызстана - минеральных продуктов, из Азербайджана - цветных металлов и изделий из них.

Количество компаний, экспортирующих и импортирующих товары из этих стран СНГ, также увеличилось по сравнению с 2021 годом. Особенно резко выросло число предприятий, торгующих с Казахстаном, - на 115 в экспорте и на 63 в импорте.

В 2022 году экспорт в СНГ составил 1,67 млрд евро, что на 114,4 млн евро или 7,4% больше, чем в 2021 году, а импорт из СНГ - 2,23 млрд евро, что на 37,6 млн евро или 1,7% меньше.

Как сообщалось, в прошлом году стоимость экспорта Латвии составила 21,27 млрд евро, что на 4,82 млрд евро или 29,3% больше, чем в 2021 году, а импорта - 26,5 млрд евро, что на 6,98 млрд евро или 35,8% больше.

Внешнеторговый оборот Латвии в фактических ценах в прошлом году составил 47,77 млрд евро, что на 11,8 млрд евро или 32,8% больше, чем в 2021 году.