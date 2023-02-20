На вручении призов Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в это воскресенье немецкий фильм "На Западном фронте без перемен" установил рекорд для не-англоязычных картин, собрав семь призов. Документальный фильм "Навальный" ожидаемо признали лучшим в своей категории, пишет BBC.
BAFTA-2023: Кейт Бланшетт, "На Западном фронте без перемен", "Навальный" и другие победители
19 февраля прошла 76-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лучшим фильмом года стала военная драма "На Западном фронте без перемен": экранизация одноименного романа Эриха Марии Ремарка забрала награды в семи номинациях.
"На Западном фронте без перемен" - новая экранизация знаменитого романа Эриха Марии Ремарка - получила призы BAFTA за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий, лучший фильм не на английском.
Актрисой года по версии BAFTA стала Кейт Бланшетт ("Тар"), лучшим актером стал Остин Батлер за роль Элвиса Пресли ("Элвис"), а лучшим документальным фильмом стала картина "Навальный". Кстати, болгарский журналист-расследователь Христо Грозеве, который участвовал в создании фильма, не смог приехать на церемонию награждения, поскольку британская полиция сочла это небезопасным.
По четыре приза от BAFTA получили фильмы "Банши Инишерина" и "Элвис".
Полный список победителей:
- Лучший фильм - "На Западном фронте без перемен", режиссер Эдвард Бергер
- Лучший британский фильм - "Банши Инишерина", режиссер Мартин Макдона
- Лучшая режиссура - Эдвард Бергер, "На Западном фронте без перемен"
- Лучший актер - Остин Батлер, "Элвис"
- Лучшая актриса - Кейт Бланшетт, "Тар"
- Лучший актер второго плана - Барри Кеоган, "Банши Инишерина"
- Лучшая актриса второго плана - Керри Кондон, "Банши Инишерина"
- Лучший оригинальный сценарий - "Банши Инишерина"
- Лучший адаптированный сценарий - "На Западном фронте без перемен"
- Лучший неанглоязычный фильм - "На Западном фронте без перемен", Германия
- Лучший анимационный фильм - "Пиноккио Гильермо дель Торо"
- Лучший британский дебют - "Солнце мое", режиссер Шарлотта Уэллс
- Лучший кастинг - "Элвис"
- Лучший саундтрек - Фолькер Бертельман, "На Западном фронте без перемен"
- Лучшая операторская работа - Джеймс Френд, "На Западном фронте без перемен"
- Лучший монтаж - "Все везде и сразу"
- Лучшая работа художника-постановщика - "Вавилон"
- Лучший дизайн костюмов - "Элвис"
- Лучшие визуальные эффекты - "Аватар: Путь воды"
- Лучший звук - "На Западном фронте без перемен"
- Лучший грим и прически - "Элвис"
- Лучший документальный фильм - "Навальный"
- Восходящая звезда - Эмма Маккей
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