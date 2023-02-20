BAFTA-2023: Кейт Бланшетт, "На Западном фронте без перемен", "Навальный" и другие победители

19 февраля прошла 76-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Лучшим фильмом года стала военная драма "На Западном фронте без перемен": экранизация одноименного романа Эриха Марии Ремарка забрала награды в семи номинациях.

"На Западном фронте без перемен" - новая экранизация знаменитого романа Эриха Марии Ремарка - получила призы BAFTA за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий, лучший фильм не на английском.

Актрисой года по версии BAFTA стала Кейт Бланшетт ("Тар"), лучшим актером стал Остин Батлер за роль Элвиса Пресли ("Элвис"), а лучшим документальным фильмом стала картина "Навальный". Кстати, болгарский журналист-расследователь Христо Грозеве, который участвовал в создании фильма, не смог приехать на церемонию награждения, поскольку британская полиция сочла это небезопасным.

По четыре приза от BAFTA получили фильмы "Банши Инишерина" и "Элвис".

Полный список победителей: