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Город-призрак сказочных замков стоимостью в миллионы
Поселок Burj Al Babas Фото: AFP / Scanpix
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Город-призрак сказочных замков стоимостью в миллионы
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Издалека поселок Бурдж аль-Бабас в Турции выглядит сказочным миражом - здесь в несколько рядов расположено более полутысячи роскошных особняков, которые благодаря своим остроконечным башням напоминают замки из диснеевских мультипликационных фильмов. Разница лишь в том, что в этих роскошных объектах нет ни одной живой души, сообщает портал Business Insider.

Деревня замков расположена в относительно глубоком районе провинции Северная Турция, в городе Мудурну. В свою очередь, издалека замки кажутся видением.

Сотни одинаковых замков расположены аккуратными рядами и выглядят как смесь классических замков французского Возрождения и замка диснеевской Золушки.

Все - трехэтажные здания с круглой башней. Каждый трехэтажный дворец оценивается от 370 000 до 530 000 долларов.

Фото: AFP / Scanpix

Этот своеобразный поселок, или так называемый "Бурдж аль-Бабас", был построен местными турецкими застройщиками Sarot Group, которые вложили в его строительство 205 миллионов долларов США.

За последние годы в Турции значительно выросли инфляция и курс местной валюты - турецкой лиры, что также напрямую повлияло на рынок недвижимости - как местные жители, так и иностранные инвесторы и покупатели в настоящее время избегают поспешных решений и приобретения недвижимости.

Фото: AFP/SCANPIX

Всего Sarot Group хотела построить 732 здания, но обанкротилась на 587-м доме и центральном корпусе, где должны были располагаться магазины, кинотеатры, рестораны, конференц-залы, переговорные комнаты, а также детская площадка.

Этот небольшой городок строился с 2014 года, однако в начале экономического кризиса в Турции Sarot Group объявила о банкротстве в ноябре 2018 года - на данный момент застройщик имеет долги на сумму 27 миллионов долларов.

Фото: AFP / Scanpix

До подачи на банкротство планировалось, что в каждом доме будет встроенная сауна, турецкая баня, а также парилки. С другой стороны, рядом с жилыми домами планировалось построить баскетбольные и футбольные поля, теннисные корты, а также аквапарк.

Видео: Прогулка по "призрачному королевству"

Хотя строительство поселка остановилось и сейчас он больше похож на город-призрак, представители Sarot Group смотрят в будущее с оптимизмом. Председатель правления компании Мезер Йерделен утверждает, что скоро строительство поселка возобновится.

Галерея: "Призрачное королевство"

"Стоимость этого проекта составляет более 200 миллионов долларов США. Нам нужно продать только 100 особняков, чтобы погасить наши долги", - сообщил журналу Dezeen председатель правления компании.

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