Город-призрак сказочных замков стоимостью в миллионы

Издалека поселок Бурдж аль-Бабас в Турции выглядит сказочным миражом - здесь в несколько рядов расположено более полутысячи роскошных особняков, которые благодаря своим остроконечным башням напоминают замки из диснеевских мультипликационных фильмов. Разница лишь в том, что в этих роскошных объектах нет ни одной живой души, сообщает портал Business Insider.

Деревня замков расположена в относительно глубоком районе провинции Северная Турция, в городе Мудурну. В свою очередь, издалека замки кажутся видением.

Сотни одинаковых замков расположены аккуратными рядами и выглядят как смесь классических замков французского Возрождения и замка диснеевской Золушки.

Все - трехэтажные здания с круглой башней. Каждый трехэтажный дворец оценивается от 370 000 до 530 000 долларов.

Фото: AFP / Scanpix

Этот своеобразный поселок, или так называемый "Бурдж аль-Бабас", был построен местными турецкими застройщиками Sarot Group, которые вложили в его строительство 205 миллионов долларов США.

За последние годы в Турции значительно выросли инфляция и курс местной валюты - турецкой лиры, что также напрямую повлияло на рынок недвижимости - как местные жители, так и иностранные инвесторы и покупатели в настоящее время избегают поспешных решений и приобретения недвижимости.

Фото: AFP/SCANPIX

Всего Sarot Group хотела построить 732 здания, но обанкротилась на 587-м доме и центральном корпусе, где должны были располагаться магазины, кинотеатры, рестораны, конференц-залы, переговорные комнаты, а также детская площадка.