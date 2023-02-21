Калвитис: начался процесс продажи Gaso

Он пояснил, что, согласно действующим нормам, Gaso не могут управлять российские или белорусские акционеры, и с учетом того, что у Latvijas gāze есть акционеры, представляющие Россию, Gaso необходимо продать.

"Процесс продажи начался, и я надеюсь, что результат будет в середине этого года", - сказал Калвитис, добавив, что не может предоставить более подробные комментарии, так как процедура продажи является конфиденциальной.

Уже сообщалось, что на собрании акционеров Latvijas gāze в понедельник, 8 августа, было принято решение начать реорганизацию предприятия путем отделения, в результате LG передаст 100% акций принадлежащего ему оператора газораспределительной системы Gaso вновь созданной компании, говорится в заявлении предприятия фондовой бирже Nasdaq Riga.

Gaso является единственным оператором системы распределения природного газа в Латвии. Предприятие было создано в конце 2017 года, чтобы отделить систему распределения газа от Latvijas gāze и выполнить требования ЕС и государства по обеспечению независимости системы распределения природного газа.

По данным Firmas.lv, основной капитал компании составляет 39,9 млн евро. Единственным акционером Gaso является Latvijas gāze. Оборот Gaso в 2021 году составил 57,91 млн евро, прибыль - 11,55 млн евро.

Крупнейшими акционерами LG являются российский "Газпром" (34%), фонд Marguerite Gas II.Sarl. (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и Itera Latvija (16%).