Средняя цена на электроэнергию в Латвии в январе снизилась на 52% по сравнению с декабрем и составила 99,74 евро за мегаватт-час (МВт/ч), сообщает в обзоре рынка электроэнергии Latvenergo торговый аналитик компании Карина Вискуба.
Средняя цена на электроэнергию в Латвии снизилась вдвое
В январе цены на электроэнергию снизились по всему региону Nord Pool. Среднемесячная цена на бирже Nord Pool составила 91,24 евро за МВт/ч, что на 38% меньше, чем в декабре. В Литве средняя цена электроэнергии в декабре составила 103,06 евро за МВт/ч, в Эстонии - 99,27 евро за МВт/ч, при этом в обеих торговых зонах цена на электроэнергию по сравнению с предыдущим месяцем упала на 51%.
В Латвии в январе средняя цена составляла 99,74 евро за МВт/ч, что на 52% меньше, чем в декабре. В прошлом месяце почасовые цены в странах Балтии колебались от 0,05 евро за МВт/ч до 263,74 евро за мегаватт (МВт).
Основным фактором колебания цен в январе была нехарактерная для сезона теплая и влажная погода. В прошлом месяце потребление электроэнергии в регионе Nord Pool снизилось на 2% по сравнению с декабрем, а также было на 5% ниже, чем в январе 2022 года. Кроме того, снижению цен в регионе также способствовало увеличение на 29% выработки ветряных электростанций.
В январе также наблюдалось снижение цен на энергоносители: фьючерсная цена на природный газ (Dutch TTF) упала на 47% до среднего уровня 64,78 евро за МВт/ч, фьючерсная цена на уголь (API2) снизилась на 25% в среднем до 167,42 долларов США за тонну, цена европейских квот на выбросы углерода (EUA Futures) - на 5% в среднем до 83,03 евро за тонну.
Кроме того, в странах Балтии на снижение цен на электроэнергию повлиял рост выработки энергии из возобновляемых ресурсов - воды и ветра, а также увеличение на 28% потоков из Финляндии и на 6% - со шведской торговой площадки SE4. В январе наблюдалась нехарактерно теплая и дождливая для зимнего сезона погода, которая способствовала снижению цен на энергоресусры, а также повышению уровня гидробаланса Северных стран с -9,4 тераватт-часов (ТВт/ч) в начале января до -8,3 ТВт/ч ниже нормы в конце месяца. Сочетание этих факторов стимулировало снижение фьючерсных цен на электроэнергию.
В январе фьючерсная цена системы (Nordic Futures) резко упала на 53% по сравнению с декабрьскими ценами в среднем до 265,30 евро за МВт/ч, а в конце января снижение завершилось на уровне 104,45 евро за МВт/ч. Аналогичную тенденцию продемонстрировала и цена контрактов на второй квартал этого года: она снизилась на 56%, в среднем составив в январе 77,09 евро за МВт/ч. В конце месяца был заключен договор по 72 евро за МВт/ч. Средняя стоимость контракта 2024 года в январе составляла 73,35 евро за МВт/ч, снизившись на 15% до 69 евро за МВт/ч.
Средняя цена контракта на следующий месяц в Латвии составила 183,16 евро за МВт/ч, снизившись на 51%, а в январе цена контракта закрылась на уровне 142,45 евро за МВт/ч. В прошлом месяце цена контракта на второй квартал в Латвии снизилась на 48%, в среднем до 152,39 евро за МВт/ч, и в конце месяца составила 129 евро за МВт/ч. В январе "Nasdaq OMX" приостановила торги латвийскими контрактами на следующий год из-за низкой ликвидности.
В январе общий спрос на электроэнергию в странах Балтии составил 2504 гигаватт-часа (ГВт/ч), что меньше на 2%, чем в декабре, и на 6% - чем в январе 2022 года. В прошлом месяце потребление электроэнергии в Латвии составило 609 ГВт/ч, что на 9% меньше, чем в январе прошлого года. В Литве в январе было потреблено 1088 ГВт/ч, что на 8% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В Эстонии спрос на электроэнергию остался неизменным и составил 808 ГВт/ч.
Всего в странах Балтии в январе было произведено 1852 ГВт/ч электроэнергии, что на 6% больше, чем в декабре, и на 17% больше, чем в январе прошлого года. В Латвии произведено 884 ГВт/ч электроэнергии, что на 51% больше, чем в декабре, и на 71% больше, чем в январе 2022 года. В Литве в январе было произведено 449 ГВт/ч электроэнергии, что на 6% меньше, чем месяцем ранее, но на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Эстонии было произведено 519 ГВт/ч электроэнергии, что на 24% меньше, чем в декабре, и на 19% меньше, чем в январе 2022 года.
В январе соотношение производства и потребления электроэнергии в странах Балтии составляло 74%. В Латвии эта доля составила 145%, в Литве - 41%, а в Эстонии количество произведенной электроэнергии по сравнению с потреблением составило 64%.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, январь этого года стал третьим самым влажным январем за всю историю наблюдений с 1924 года - общее количество осадков в Латвии достигло 80,9 мм, что на 60% выше месячной нормы 50,5 мм. Приток Даугавы в январе составлял 1439 кубометров в секунду - максимум с 1988 года. По сравнению с данными января 2022 года в этом году приток увеличился на 195%.
В январе на гидроэлектростанциях Latvenergo было произведено в общей сложности 638 ГВт/ч электроэнергии, что на 309% больше по сравнению с декабрьской выработкой, а также на 185% больше, чем в январе прошлого года. В то же время на тепловых электростанциях Latvenergо общее производство электроэнергии в прошлом месяце составило 169 ГВт/ч, что на 52% меньше, чем в декабре, а также на 7% меньше, чем в тот же период прошлого года, что в основном определялось требованиями рынка.
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