Средняя цена на электроэнергию в Латвии снизилась вдвое

В январе общий спрос на электроэнергию в странах Балтии составил 2504 гигаватт-часа (ГВт/ч), что меньше на 2%, чем в декабре, и на 6% - чем в январе 2022 года. В прошлом месяце потребление электроэнергии в Латвии составило 609 ГВт/ч, что на 9% меньше, чем в январе прошлого года. В Литве в январе было потреблено 1088 ГВт/ч, что на 8% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В Эстонии спрос на электроэнергию остался неизменным и составил 808 ГВт/ч.

Всего в странах Балтии в январе было произведено 1852 ГВт/ч электроэнергии, что на 6% больше, чем в декабре, и на 17% больше, чем в январе прошлого года. В Латвии произведено 884 ГВт/ч электроэнергии, что на 51% больше, чем в декабре, и на 71% больше, чем в январе 2022 года. В Литве в январе было произведено 449 ГВт/ч электроэнергии, что на 6% меньше, чем месяцем ранее, но на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Эстонии было произведено 519 ГВт/ч электроэнергии, что на 24% меньше, чем в декабре, и на 19% меньше, чем в январе 2022 года.

В январе соотношение производства и потребления электроэнергии в странах Балтии составляло 74%. В Латвии эта доля составила 145%, в Литве - 41%, а в Эстонии количество произведенной электроэнергии по сравнению с потреблением составило 64%.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, январь этого года стал третьим самым влажным январем за всю историю наблюдений с 1924 года - общее количество осадков в Латвии достигло 80,9 мм, что на 60% выше месячной нормы 50,5 мм. Приток Даугавы в январе составлял 1439 кубометров в секунду - максимум с 1988 года. По сравнению с данными января 2022 года в этом году приток увеличился на 195%.

В январе на гидроэлектростанциях Latvenergo было произведено в общей сложности 638 ГВт/ч электроэнергии, что на 309% больше по сравнению с декабрьской выработкой, а также на 185% больше, чем в январе прошлого года. В то же время на тепловых электростанциях Latvenergо общее производство электроэнергии в прошлом месяце составило 169 ГВт/ч, что на 52% меньше, чем в декабре, а также на 7% меньше, чем в тот же период прошлого года, что в основном определялось требованиями рынка.