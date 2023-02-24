Фото и видео ⟩ "Как в сказке": жители запечатлели сближение планет

Фото: "Apollo.lv" lasītāja Insese

Даумантс пишет: "Вчера я запечатлел этот небесный треугольник вместе со своим профилем. Я добавил надписи, чтобы было легче узнать планеты. Вид с пляжа Бернати, фотограф Мартиньш Анцанс"

Фото: Mārtiņš Ancāns

Фото: Небо в Кандаве

Фото: "Apollo.lv" lasītājs

Фото: Янис делится видом из Салдуса

Фото: "Apollo.lv" lasītājs Jānis.

Явление было запечатлено Сандрисом. Он пишет: "Я подумал, что это просто звезды… но заметил это, как только посмотрел на небо"

Фото: Apollo.lv lasītājs Sandris

Читатель Apollo.lv пишет: "Вечер казался таким волшебным. Очень красивым. Я даже залип у окна"

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Андрис делится видом в Вецмилгрависе, Рига

Фото: Apollo.lv lasītājs Andris

Фото: Вид в Агенскалнсе

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Рига, Мангали

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Небо в Балдоне от Эвиты

Фото: Apollo.lv lasītāja Evita

Фото: Зиепниеккалнс

Фото: Apollo.lv lasītāja Zane

Фото: Гуна запечатлела явление в Юрмале в 18:45

Фото: Apollo.lv lasītāja Guna

Фото: Сближение планет в Тукумском крае

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Снимок Гуниты в Лиепае

Фото: Apollo.lv lasītāja Gunita

Фото: Планеты над Талси

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Явление в Карсаве

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Иева показала вид в Марупском крае

Фото: Apollo.lv lasītāja Ieva

Фото: Габриела делится видом из Юрмалы

Фото: Apollo.lv lasītāja Gabriela

Видео: Оскар показал явление недалеко от Елгавы

Читательница Apollo.lv пишет: "Дочь заметила вечером этот вид и сказала: "Мама, смотри! Кто-то нарисовал луну и две звезды"

Фото: Apollo.lv lasītāja

Фото: Иво делится видом в Кекаве

Фото: Apollo.lv lasītājs Ivo

Фото: Вид в Даугавпилсе

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Кадр читательницы Apollo.lv Лиги

Фото: Apollo.lv lasītāja Līga

Фото: Диана показала вид в Скривери

Фото: Apollo.lv lasītāja Diāna

Фото: Кадр из Риги

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Аглона

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Рига, Межциемс

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Снимки Лиеды из Добельского края

Фото: Apollo.lv lasītāja

Эдвард пишет: "Я очень ждал этого момента! Планеты и луна были настолько яркими, что я смог сделать снимок хорошего качества на телефон"

Фото: Apollo.lv lasītājs Edvards

Фото: Инара назвала вид сказочным

Фото: Apollo.lv lasītāja Ināra

Фото: Инеши

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Эвита делится видом в Елгаве

Фото: Apollo.lv lasītāja Evita

Фото: Это явление также наблюдалось в Ирландии. Читательница Санита показывает его

Фото: Apollo.lv lasītāja Sanita

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото читателя Эмилса:

Фото: Apollo.lv lasītājs Emīls