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Фото и видео ⟩ "Как в сказке": жители запечатлели сближение планет

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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"Как в сказке": жители запечатлели сближение планет
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Фото: Читательница Apollo.lv Индра

В среду, 22 февраля, на небе можно было наблюдать впечатляющее зрелище, когда Венера и Юпитер приблизились к Луне. Снятыми кадрами делятся читатели Apollo.lv.

Фото: Сандра показывает явление в Валмиере 

Фото: "Apollo.lv" lasītāja Sandra

Фото: Гунта показывает, как это выглядело в Старой Риге 

Фото: "Apollo.lv" lasītāja Gunta

Катрине пишет: "Фотографии сделаны в Огресгальской волости, в Циемупе. Разница во времени между кадрами составляет около 40 минут. Фантастические виды как в светлое время, так и в темноте!"

Фото: "Apollo.lv" lasītāja Katrīne
Фото: "Apollo.lv" lasītāja Katrīne

Фото читателя Виктора:

Фото: "Apollo.lv" lasītājs Viktors.

Криста пишет: "Замечательно поймать эту возможность"

Фото: "Apollo.lv" lasītāja Krista
Фото: "Apollo.lv" lasītāja Krista

Фото: Флориян делится видом в Сайкаве 

Фото: "Apollo.lv" lasītājs Florijāns

Читатель Карлис пишет: "Вид в Риге с освещенной улицы через воздушные кабели. На этом же кадре также размытые четыре больших спутника Юпитера"

Фото: "Apollo.lv" lasītājs Kārlis

Фото: Читательница Анита делится явлением на пляже в Лиепае

Фото: "Apollo.lv" lasītāja Anita

Фото: Читательница поделилась видом в Скривери

Фото: "Apollo.lv" lasītājs

Фото другого читателя: 

Фото: "Apollo.lv" lasītājs

Фото: Майрита делится видом в Малпилсе 

Фото: "Apollo.lv" lasītāja Mairita

Фото: Вивита делится видом в Талси

Фото: "Apollo.lv" lasītāja Vivita.

Фото: Дайга показала, как выглядело небо у реки Циецере в Броцены

Фото: "Apollo.lv" lasītāja Daiga

А вот, например, как небо выглядело в Уганде (Африка): 

Фото: "Apollo.lv" lasītājs Gatis

Фото: Иева делится видом в Саласпилсе 

Фото: "Apollo.lv" lasītāja Ieva

Фото: Снимок Индры в Саласпилсе 

Фото: "Apollo.lv" lasītāja Indra

Фото: Природное явление в Хельсинки, Финляндия

Фото: "Apollo.lv" lasītājs

Инесе пишет: "Вид как из сказки. Вечер в Мазсалаце"

Фото: "Apollo.lv" lasītāja Insese

Даумантс пишет: "Вчера я запечатлел этот небесный треугольник вместе со своим профилем. Я добавил надписи, чтобы было легче узнать планеты. Вид с пляжа Бернати, фотограф Мартиньш Анцанс"

Фото: Mārtiņš Ancāns

Фото: Небо в Кандаве 

Фото: "Apollo.lv" lasītājs

Фото: Янис делится видом из Салдуса

Фото: "Apollo.lv" lasītājs Jānis.

Явление было запечатлено Сандрисом. Он пишет: "Я подумал, что это просто звезды… но заметил это, как только посмотрел на небо"

Фото: Apollo.lv lasītājs Sandris

Читатель Apollo.lv пишет: "Вечер казался таким волшебным. Очень красивым. Я даже залип у окна"

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Андрис делится видом в Вецмилгрависе, Рига 

Фото: Apollo.lv lasītājs Andris

Фото: Вид в Агенскалнсе 

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Рига, Мангали 

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Небо в Балдоне от Эвиты 

Фото: Apollo.lv lasītāja Evita

Фото: Зиепниеккалнс

Фото: Apollo.lv lasītāja Zane

Фото: Гуна запечатлела явление в Юрмале в 18:45

Фото: Apollo.lv lasītāja Guna

Фото: Сближение планет в Тукумском крае

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Снимок Гуниты в Лиепае 

Фото: Apollo.lv lasītāja Gunita

Фото: Планеты над Талси 

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Явление в Карсаве 

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Иева показала вид в Марупском крае 

Фото: Apollo.lv lasītāja Ieva

Фото: Габриела делится видом из Юрмалы

Фото: Apollo.lv lasītāja Gabriela

Видео: Оскар показал явление недалеко от Елгавы

Читательница Apollo.lv пишет: "Дочь заметила вечером этот вид и сказала: "Мама, смотри! Кто-то нарисовал луну и две звезды"

Фото: Apollo.lv lasītāja

Фото: Иво делится видом в Кекаве 

Фото: Apollo.lv lasītājs Ivo

Фото: Вид в Даугавпилсе

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Кадр читательницы Apollo.lv Лиги

Фото: Apollo.lv lasītāja Līga

Фото: Диана показала вид в Скривери 

Фото: Apollo.lv lasītāja Diāna

Фото: Кадр из Риги

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Аглона 

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Рига, Межциемс

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Снимки Лиеды из Добельского края 

Фото: Apollo.lv lasītāja

Эдвард пишет: "Я очень ждал этого момента! Планеты и луна были настолько яркими, что я смог сделать снимок хорошего качества на телефон"

Фото: Apollo.lv lasītājs Edvards

Фото: Инара назвала вид сказочным 

Фото: Apollo.lv lasītāja Ināra

Фото: Инеши 

Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото: Эвита делится видом в Елгаве

Фото: Apollo.lv lasītāja Evita

Фото: Это явление также наблюдалось в Ирландии. Читательница Санита показывает его

Фото: Apollo.lv lasītāja Sanita
Фото: Apollo.lv lasītājs

Фото читателя Эмилса: 

Фото: Apollo.lv lasītājs Emīls

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