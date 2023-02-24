В среду, 22 февраля, на небе можно было наблюдать впечатляющее зрелище, когда Венера и Юпитер приблизились к Луне. Снятыми кадрами делятся читатели Apollo.lv.
Фото и видео ⟩ "Как в сказке": жители запечатлели сближение планет
Фото: Сандра показывает явление в Валмиере
Фото: Гунта показывает, как это выглядело в Старой Риге
Катрине пишет: "Фотографии сделаны в Огресгальской волости, в Циемупе. Разница во времени между кадрами составляет около 40 минут. Фантастические виды как в светлое время, так и в темноте!"
Фото читателя Виктора:
Криста пишет: "Замечательно поймать эту возможность"
Фото: Флориян делится видом в Сайкаве
Читатель Карлис пишет: "Вид в Риге с освещенной улицы через воздушные кабели. На этом же кадре также размытые четыре больших спутника Юпитера"
Фото: Читательница Анита делится явлением на пляже в Лиепае
Фото: Читательница поделилась видом в Скривери
Фото другого читателя:
Фото: Майрита делится видом в Малпилсе
Фото: Вивита делится видом в Талси
Фото: Дайга показала, как выглядело небо у реки Циецере в Броцены
А вот, например, как небо выглядело в Уганде (Африка):
Фото: Иева делится видом в Саласпилсе
Фото: Снимок Индры в Саласпилсе
Фото: Природное явление в Хельсинки, Финляндия
Инесе пишет: "Вид как из сказки. Вечер в Мазсалаце"
Даумантс пишет: "Вчера я запечатлел этот небесный треугольник вместе со своим профилем. Я добавил надписи, чтобы было легче узнать планеты. Вид с пляжа Бернати, фотограф Мартиньш Анцанс"
Фото: Небо в Кандаве
Фото: Янис делится видом из Салдуса
Явление было запечатлено Сандрисом. Он пишет: "Я подумал, что это просто звезды… но заметил это, как только посмотрел на небо"
Читатель Apollo.lv пишет: "Вечер казался таким волшебным. Очень красивым. Я даже залип у окна"
Фото: Андрис делится видом в Вецмилгрависе, Рига
Фото: Вид в Агенскалнсе
Фото: Рига, Мангали
Фото: Небо в Балдоне от Эвиты
Фото: Зиепниеккалнс
Фото: Гуна запечатлела явление в Юрмале в 18:45
Фото: Сближение планет в Тукумском крае
Фото: Снимок Гуниты в Лиепае
Фото: Планеты над Талси
Фото: Явление в Карсаве
Фото: Иева показала вид в Марупском крае
Фото: Габриела делится видом из Юрмалы
Видео: Оскар показал явление недалеко от Елгавы
Читательница Apollo.lv пишет: "Дочь заметила вечером этот вид и сказала: "Мама, смотри! Кто-то нарисовал луну и две звезды"
Фото: Иво делится видом в Кекаве
Фото: Вид в Даугавпилсе
Фото: Кадр читательницы Apollo.lv Лиги
Фото: Диана показала вид в Скривери
Фото: Кадр из Риги
Фото: Аглона
Фото: Рига, Межциемс
Фото: Снимки Лиеды из Добельского края
Эдвард пишет: "Я очень ждал этого момента! Планеты и луна были настолько яркими, что я смог сделать снимок хорошего качества на телефон"
Фото: Инара назвала вид сказочным
Фото: Инеши
Фото: Эвита делится видом в Елгаве
Фото: Это явление также наблюдалось в Ирландии. Читательница Санита показывает его
Фото читателя Эмилса:
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!