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Фото и видео ⟩ "Взрыв красок": жители Латвии делятся снимками северного сияния

rus.tvnet.lv
"Взрыв красок": жители Латвии делятся снимками северного сияния
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: nblx/Shutterstock

Природа и ночное небо продолжают радовать жителей Латвии необычными пейзажами. Так, в прошедшие две ночи на 27 и 28 февраля в некоторых местах над Латвией наблюдалось северное сияние. Смотрите фото!

Читатели портала Apollo.lv поделились снимками ночного неба.

Галерея: 27 ноября в стороне Цесиса

Галерея: Северное сияние 27 февраля около 20:30 в 8 километрах от Эргли 

Окрестности Плявини: 

Фото: Guntis/No personīgā arhīva.

Латвийский фотограф Томс Бокумс запечатлел вчерашнее ночное небо и подписал снимки: "Какое световое шоу! 😍 Северное сияние на все 100%. Светило всю ночь. Мне удалось поймать и в Гробине, и у озера Дурбе. Это было такое приключение. Как только пришла информация о том, что может светить северное сияние, я взял снаряжение и отправился на природу. Оно было очень хорошо видно невооруженным глазом во всех цветах. Это [сияние] определенно находится в моем топе северного сияния".

Пользователи Twitter также поделились кадрами ночного неба.

Так, латвийский синоптик Мартиньш Бергштейнс сообщал 27 февраля о том, что "прошлой ночью, где небо было ясным, можно было наблюдать яркое северное сияние. Прогноз показывает, что этим вечером небо во многих местах может проясниться, и есть вероятность, что и сегодня вечером также будет видно северное сияние".

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