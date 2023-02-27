Фото и видео ⟩ "Взрыв красок": жители Латвии делятся снимками северного сияния

Латвийский фотограф Томс Бокумс запечатлел вчерашнее ночное небо и подписал снимки: "Какое световое шоу! 😍 Северное сияние на все 100%. Светило всю ночь. Мне удалось поймать и в Гробине, и у озера Дурбе. Это было такое приключение. Как только пришла информация о том, что может светить северное сияние, я взял снаряжение и отправился на природу. Оно было очень хорошо видно невооруженным глазом во всех цветах. Это [сияние] определенно находится в моем топе северного сияния".