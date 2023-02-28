Продолжительность дня на Земле настолько неотъемлемая часть жизни, что без ее осознания было бы трудно представить, что вообще означает время. Что бы значил нормальный ночной сон, если бы день длился 10 часов вместо 24? А что - если бы день длился тысячу часов? Как такой длительный период света и тьмы повлиял бы на нашу жизнь? То же самое и с продолжительностью года. Какими были бы времена года, если бы Земле потребовалось всего 88 дней, чтобы совершить оборот вокруг Солнца? Как вообще выглядел бы календарь?
Сколько длятся дни и годы на других планетах
Эти и другие вопросы интересно рассмотреть при изучении продолжительности дней и лет на других планетах нашей Солнечной системы. Во избежание недоразумений: сутки - это время, за которое планета совершает полный оборот вокруг своей оси. В свою очередь, год - это время, за которое планета совершает полный оборот по своей орбите вокруг Солнца.
Вы можете быть удивлены, узнав, насколько велика разница между продолжительностью дня и года на других планетах по сравнению с Землей. Другими словами, не каждая планета вращается вокруг своей оси быстрее, чем вокруг Солнца. Вот, например, сутки на Венере длиннее года на ней. Полный оборот вокруг своей оси занимает 243 земных дня. Чтобы совершить оборот вокруг Солнца, требуется всего 255 земных суток. Между тем день на Нептуне на восемь часов короче земного, но при этом он совершает один оборот вокруг Солнца за 165 земных дней.
Издание Mental Floss собрало среднюю продолжительность дня и года на планетах Солнечной системы:
Меркурий
Продолжительность дня: 58,67 земного дня (1408 часов)
Продолжительность года: 88 земных дней (0,2 земного года)
Венера
Продолжительность дня: 243 земных дня (5832 часа)
Продолжительность года: ~225 земных дней (0,6 земного года)
Марс
Продолжительность дня: 1,04 земного дня (~25 часов)
Продолжительность года: 687 земных дней (1,9 земного года)
Юпитер
Продолжительность дня: 0,42 земного дня (10 часов)
Продолжительность года: 4333 земных дня (11,9 земного года)
Сатурн
Продолжительность дня: 0,46 земного дня (~11 часов)
Продолжительность года: 10 756 земных дней (29,4 земного года)
Уран
Продолжительность дня: 0,71 земного дня (~17 часов)
Продолжительность года: 30 687 земных дня (~84 земных года)
Нептун
Продолжительность дня: 0,67 земного дня (16 часов)
Продолжительность года: 60 190 земных дней (165 земных лет)
Плутон
Продолжительность дня: ~6 земных дня (153 часа)
Продолжительность года: 90 520 земных дней (248 земных лет)
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