Сколько длятся дни и годы на других планетах

Продолжительность дня на Земле настолько неотъемлемая часть жизни, что без ее осознания было бы трудно представить, что вообще означает время. Что бы значил нормальный ночной сон, если бы день длился 10 часов вместо 24? А что - если бы день длился тысячу часов? Как такой длительный период света и тьмы повлиял бы на нашу жизнь? То же самое и с продолжительностью года. Какими были бы времена года, если бы Земле потребовалось всего 88 дней, чтобы совершить оборот вокруг Солнца? Как вообще выглядел бы календарь?