Видео ⟩ Что известно о дельфине, которого вымыло на пляж в Кестерциемсе

На данный момент останки животного уже подготовлены к транспортировке в Ригу, где они будут переданы в научный институт BIOR, который проведет вскрытие животного для выяснения причины смерти.

Датские ученые опознали мертвое млекопитающее по шраму на плавнике: этот дельфин родился около 40 лет назад у берегов Шотландии и первые 35 лет провел в шотландских водах.

По неизвестным причинам около 3-4 лет назад он появился вместе с 4-5 другими дельфинами у берегов Дании. Он считался вожаком этой стаи.

Они были местными знаменитостями в Дании. Там даже организовывали туры для наблюдения за дельфинами.

После того, как ученые проведут все необходимые анализы, останки животного будут переданы в Музей природы. В будущем его скелет станет одним из экспонатов музея.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)