Мертвый дельфин, выброшенный на берег в Кестерциемсе, прибыл из датских вод, ему было почти 40 лет, выяснила программа TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Что известно о дельфине, которого вымыло на пляж в Кестерциемсе
На данный момент останки животного уже подготовлены к транспортировке в Ригу, где они будут переданы в научный институт BIOR, который проведет вскрытие животного для выяснения причины смерти.
Датские ученые опознали мертвое млекопитающее по шраму на плавнике: этот дельфин родился около 40 лет назад у берегов Шотландии и первые 35 лет провел в шотландских водах.
По неизвестным причинам около 3-4 лет назад он появился вместе с 4-5 другими дельфинами у берегов Дании. Он считался вожаком этой стаи.
Они были местными знаменитостями в Дании. Там даже организовывали туры для наблюдения за дельфинами.
После того, как ученые проведут все необходимые анализы, останки животного будут переданы в Музей природы. В будущем его скелет станет одним из экспонатов музея.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)
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