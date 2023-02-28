На пруду Марас воссоединилась пара временно разлученных лебедей. После нескольких месяцев одиночества самка лебедя дождалась своего самца, который после ранения провел эту зиму на попечении Латвийского общества помощи диким птицам Drauga spārns, сообщает в социальной сети Facebook исследователь лебедей Руслан Матрозис.
Видео ⟩ Трогательная встреча временно разлученных лебедей на пруду Марас
Трогательная встреча временно разлученных лебедей на пруду Марас
Как пишет Матрозис, самка, которой не менее 21,5 года, является одним из самых легендарных лебедей-шипунов в Риге. С 2012 года она ежегодно гнездится в карьере Скулте в паре с 15,5-летним самцом.
Однако самка лебедя провела эту зиму одна на пруду Марас. В ноябре прошлого года самца побил сильный, более молодой самец. Лебедя забрали специалисты центра реабилитации птиц Drauga spārns, вылечили и выпустили обратно к самке.
Трогательное видео Drauga spārns показывает момент встречи пары.
Видео: Встреча пары лебедей на пруду Марас
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