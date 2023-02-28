В январе объемы продаж в продуктовых магазинах снизились на 3,2% по сравнению с январем прошлого года. Экономисты прогнозируют сложный год для отрасли, пишет Latvijas avīze.
Статистика: латвийцы экономят на продуктах питания
Впрочем, падение спроса на продукты питания коснулось не всех - есть сети магазинов, которые его не ощутили. Снижение оборота в продуктовых магазинах, вероятно, свидетельствует о том, что жители Латвии изменили свои покупательские привычки под влиянием высокой инфляции, и дороговизна побуждает их экономить.
"Продукты питания и безалкогольные напитки составляют самую большую группу расходов домохозяйств. На покупку этих товаров направлено 23% расходов среднего домохозяйства. У менее обеспеченной семьи доля продуктов питания в расходах еще выше. Кто-то в целях экономии покупает меньше, кто-то предпочитает акционные товары или заменяет дорогие продукты более дешевыми аналогами", - комментирует экономист Swedbank" Лаймдота Комаре.
С другой стороны, розничная торговля непродовольственными товарами (без автогорючего) увеличилась на 5,7%, автогорючим - на 8,5%. По сравнению с прошлым годом наибольший рост оборота отмечен в розничной торговле одеждой и обувью - на 23,2%, в торговле инструментами, строительными материалами и сантехникой - на 14,3%.
В то же время снизился оборот в неспециализированных магазинах, где продаются в основном непродовольственные товары, а также товары для культуры и отдыха.
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