По оценке Бюро по защите Конституции (SAB) имеется высокая вероятность того, что Россия может принять решение полностью приостановить любые поставки энергоресурсов европейским странам для их наказания за поддержку Украине.
SAB: Россия может полностью перекрыть подачу энергоресурсов странам Европы
Такой сценарий наиболее вероятен будет в ситуации, когда резервы энергоресурсов европейских стран будут низкими и будет существовать большой местный спрос. Тогда российский энергетический шантаж против европейских стран был бы наиболее эффективным.
Информация SAB свидетельствует о том, что, по представлению режима Владимира Путина, между Россией и Западом началась новая "холодная война".
Россия решила полностью отвернуться от Запада и вместо этого сосредоточиться на странах Азии, Африки и Латинской Америки, эксплуатировать существующие в этих регионах противоречивые настроения, чтобы создать совместные коалиции, направленные против Запада.
Таким образом, Россия надеется преодолеть негативные последствия для ее экономики и международной роли, создаваемые постоянно растущим удалением от западных стран. Россия особенно полагается на Китай и Индию как потенциальных рынков сбыта для российских товаров и продуктов, особенно в сфере энергетики.
В оценке SAB такие активности России могут закончиться успехом, учитывая низкое понимание стран этих регионов о созданных Россией угрозах и восприимчивости к распространенным Россией пропагандой.
Это создает для России благодатную среду, чтобы дискредитировать Запад и распространять пропаганду о якобы неоколониальной политике стран Запада против других регионов мира, таким образом, манипулятивно уводя внимание с российской агрессии к ее соседним странам. Почти наверняка, что этот подход Россия будет использовать уже летом 2023 года в предстоящем экономическом форуме Россия-Африка, когда в Санкт-Петербурге соберутся лидеры нескольких африканских стран, считает SAB.
Однако следует учитывать, что приспособление российской внешней стратегии - поворот с Запада на другие регионы мира - будет длительным процессом и Россия не сможет осуществить это в краткосрочной перспективе. Введение внешней политики препятствует не только ослабленные российские дипломатические позиции, но и осторожность других стран в том, чтобы поддерживать Россию напрямую, опасаясь применения возможных санкций со стороны Запада.
Несмотря на заявления России о ее стратегическом партнерстве с Китаем, в контексте войны в Украине Китай выбрал нейтральную позицию и сотрудничество с Россией расширяет только там, где ему самому выгодно, например, приобретая российские энергоресурсы.
Поиски новых глобальных партнеров не изменит политическую и агрессивную политику России против западных стран, целью которой является раскол западного единства против России. После вторжения в Украину уверенность Путина и круг приближенных к нему лиц в Западе как внешнем враге и угрозе существованию режима только укрепилась.
Наблюдения SAB свидетельствуют о том, что российские институты и их координационные организации уже пытаются приспособить свою активность, чтобы работать в условиях нынешних ограничений, но пока без заметных успехов.
Очень возможно, Россия в будущем все больше будет рассчитывать на влияния со своей территории. Российский подход к Западу сейчас характеризует предположение Кремля о том, что в долгосрочной перспективе общества западных стран не смогут выдержать вызванные конфронтацией экономические проблемы и будут вынуждены ослабить санкции против России.
Один из примеров такого подхода России является ее нынешняя энергетическая политика. Россия уже длительно снижает поставки энергетических продуктов в европейские страны, создавая таким образом энергетический кризис, высокие цены на газ и нефтепродукты и общие опасения о возможном дефиците энергоресурсов.
Россия сделала энергетику оружием, позволяющим причинить прямые экономические убытки европейским странам. Негативные последствия есть и у самой России, которая таким образом теряет европейский рынок, однако режим Путина готов страдать экономически во имя геополитических целей.
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