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SAB: Россия может полностью перекрыть подачу энергоресурсов странам Европы

rus.tvnet.lv
SAB: Россия может полностью перекрыть подачу энергоресурсов странам Европы
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: AFP/SCANPIX

По оценке Бюро по защите Конституции (SAB) имеется высокая вероятность того, что Россия может принять решение полностью приостановить любые поставки энергоресурсов европейским странам для их наказания за поддержку Украине.

Такой сценарий наиболее вероятен будет в ситуации, когда резервы энергоресурсов европейских стран будут низкими и будет существовать большой местный спрос. Тогда российский энергетический шантаж против европейских стран был бы наиболее эффективным.

Информация SAB свидетельствует о том, что, по представлению режима Владимира Путина, между Россией и Западом началась новая "холодная война".

Россия решила полностью отвернуться от Запада и вместо этого сосредоточиться на странах Азии, Африки и Латинской Америки, эксплуатировать существующие в этих регионах противоречивые настроения, чтобы создать совместные коалиции, направленные против Запада.

Таким образом, Россия надеется преодолеть негативные последствия для ее экономики и международной роли, создаваемые постоянно растущим удалением от западных стран. Россия особенно полагается на Китай и Индию как потенциальных рынков сбыта для российских товаров и продуктов, особенно в сфере энергетики.

В оценке SAB такие активности России могут закончиться успехом, учитывая низкое понимание стран этих регионов о созданных Россией угрозах и восприимчивости к распространенным Россией пропагандой.

Это создает для России благодатную среду, чтобы дискредитировать Запад и распространять пропаганду о якобы неоколониальной политике стран Запада против других регионов мира, таким образом, манипулятивно уводя внимание с российской агрессии к ее соседним странам. Почти наверняка, что этот подход Россия будет использовать уже летом 2023 года в предстоящем экономическом форуме Россия-Африка, когда в Санкт-Петербурге соберутся лидеры нескольких африканских стран, считает SAB.

Однако следует учитывать, что приспособление российской внешней стратегии - поворот с Запада на другие регионы мира - будет длительным процессом и Россия не сможет осуществить это в краткосрочной перспективе. Введение внешней политики препятствует не только ослабленные российские дипломатические позиции, но и осторожность других стран в том, чтобы поддерживать Россию напрямую, опасаясь применения возможных санкций со стороны Запада.

Несмотря на заявления России о ее стратегическом партнерстве с Китаем, в контексте войны в Украине Китай выбрал нейтральную позицию и сотрудничество с Россией расширяет только там, где ему самому выгодно, например, приобретая российские энергоресурсы.

Поиски новых глобальных партнеров не изменит политическую и агрессивную политику России против западных стран, целью которой является раскол западного единства против России. После вторжения в Украину уверенность Путина и круг приближенных к нему лиц в Западе как внешнем враге и угрозе существованию режима только укрепилась.

Наблюдения SAB свидетельствуют о том, что российские институты и их координационные организации уже пытаются приспособить свою активность, чтобы работать в условиях нынешних ограничений, но пока без заметных успехов.

Очень возможно, Россия в будущем все больше будет рассчитывать на влияния со своей территории. Российский подход к Западу сейчас характеризует предположение Кремля о том, что в долгосрочной перспективе общества западных стран не смогут выдержать вызванные конфронтацией экономические проблемы и будут вынуждены ослабить санкции против России.

Один из примеров такого подхода России является ее нынешняя энергетическая политика. Россия уже длительно снижает поставки энергетических продуктов в европейские страны, создавая таким образом энергетический кризис, высокие цены на газ и нефтепродукты и общие опасения о возможном дефиците энергоресурсов.

Россия сделала энергетику оружием, позволяющим причинить прямые экономические убытки европейским странам. Негативные последствия есть и у самой России, которая таким образом теряет европейский рынок, однако режим Путина готов страдать экономически во имя геополитических целей.

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