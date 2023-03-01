SAB: Россия может полностью перекрыть подачу энергоресурсов странам Европы

Однако следует учитывать, что приспособление российской внешней стратегии - поворот с Запада на другие регионы мира - будет длительным процессом и Россия не сможет осуществить это в краткосрочной перспективе. Введение внешней политики препятствует не только ослабленные российские дипломатические позиции, но и осторожность других стран в том, чтобы поддерживать Россию напрямую, опасаясь применения возможных санкций со стороны Запада.

Несмотря на заявления России о ее стратегическом партнерстве с Китаем, в контексте войны в Украине Китай выбрал нейтральную позицию и сотрудничество с Россией расширяет только там, где ему самому выгодно, например, приобретая российские энергоресурсы.

Поиски новых глобальных партнеров не изменит политическую и агрессивную политику России против западных стран, целью которой является раскол западного единства против России. После вторжения в Украину уверенность Путина и круг приближенных к нему лиц в Западе как внешнем враге и угрозе существованию режима только укрепилась.

Наблюдения SAB свидетельствуют о том, что российские институты и их координационные организации уже пытаются приспособить свою активность, чтобы работать в условиях нынешних ограничений, но пока без заметных успехов.

Очень возможно, Россия в будущем все больше будет рассчитывать на влияния со своей территории. Российский подход к Западу сейчас характеризует предположение Кремля о том, что в долгосрочной перспективе общества западных стран не смогут выдержать вызванные конфронтацией экономические проблемы и будут вынуждены ослабить санкции против России.

Один из примеров такого подхода России является ее нынешняя энергетическая политика. Россия уже длительно снижает поставки энергетических продуктов в европейские страны, создавая таким образом энергетический кризис, высокие цены на газ и нефтепродукты и общие опасения о возможном дефиците энергоресурсов.

Россия сделала энергетику оружием, позволяющим причинить прямые экономические убытки европейским странам. Негативные последствия есть и у самой России, которая таким образом теряет европейский рынок, однако режим Путина готов страдать экономически во имя геополитических целей.