Во многих городах Латвии снижаются тарифы на отопление

Тарифы снижены вследствие уменьшения цен на топливо и закупки теплоэнергии.

В Даугавпилсе тариф снижен на 17,9% до 144,14 евро за мегаватт-час. Стоимость теплоэнергии с государственной поддержкой составит 106,07 евро за мегаватт-час.

В поселке Берзайне Валмиерского края тариф на тепло снижен на 16,8% до 121,54 евро за мегаватт-час, а с учетом государственной поддержки составит 94,77 евро за мегаватт-час.

В Гулбене тариф на теплоснабжение составит 93,35 евро за мегаватт-час, что на 14,7% ниже прежнего. Стоимость теплоэнергии с учетом государственной поддержки составит 80,68 евро за мегаватт-час.

В Елгаве тариф на тепловую энергию снизится на 3,4% до 90,93 евро за мегаватт-час. Стоимость теплоэнергии с государственной поддержкой составит 79,47 евро за мегаватт-час.

В Юрмале тариф на теплоэнергию составит 149,35 евро за мегаватт-час, что на 33,8% ниже прежнего, а с государственной поддержкой - 108,68 евро за мегаватт-час.

В Икшкиле тариф снизится на 3,4% до 196,45 евро за мегаватт-час. Стоимость теплоэнергии с государственной поддержкой составит 113,65 евро за мегаватт-час.

Тарифы также снизятся в четырех поселках Ропажской волости: в Ропажи - на 39,5% до 131,14 евро за мегаватт-час (с государственной поддержкой - 99,57 евро за мегаватт-час), в Муцениеки - на 38,7% до 130,61 евро за мегаватт-час (с государственной поддержкой - 99,31 евро за мегаватт-час), в Закюмуйже - на 37,4% до 130,42 евро за мегаватт-час (с государственной поддержкой - 99,21 евро за мегаватт-час), в Силакрогсе - на 31,2% до 120,66 евро за мегаватт-час (с государственной поддержкой - 94,33 евро за мегаватт-час).

В Талси тариф на тепловую энергию снизится на 6,5% до 91,04 евро за мегаватт-час. Стоимость теплоэнергии с государственной поддержкой составит 79,52 евро за мегаватт-час.

Тариф на тепло в Малпилсской волости составит 105,81 евро за мегаватт-час, что на 13,1% ниже, а с государственной поддержкой - 86,91 евро за мегаватт-час.

В Баложи тариф на теплоэнергию снизится на 3,5% до 156,44 евро за мегаватт-час, а с государственной поддержкой составит 109,64 евро за мегаватт-час.