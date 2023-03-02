"Очереди не исчезнут сами по себе": глава Минздрава призывает реформировать систему тарифов

Она добавила, что изменения в тарифной системе являются одной из составляющих планируемой реформы здравоохранения.

По словам министра, тарифная система всегда была адаптирована к тому, сколько денег есть у государства, поэтому медицинским учреждениям назначаются конкретные квоты на лечение больных, после чего у них просто не остается денег на оплату специалистов, и образуются очереди.

"Очереди не исчезнут волшебным образом сами по себе, потому что с другой стороны пациента должен быть врач", - сказала Меньгелсоне, добавив, что сокращение очередей напрямую связано с заработной платой и достаточным количеством специалистов.

По словам министра, намеченная ею "реформа эффективности" в отрасли потребует больше денег, но в результате врачи будет доступны пациентам большее количество часов, и услуга будет оплачена в полном объеме.

Меньгелсоне признает, что пока финансирование на эту реформу найти проблематично, но его будет проще найти, когда система будет пересмотрена и улучшена, и никто уже не сможет сравнить ее с "бросанием денег в дырявый мешок".

"Мне очень важно понимать, что здоровье является приоритетом для всего правительства вместе с премьер-министром, и мы должны буквально взяться за руки", - сказала министр.

Она подчеркнула, что ситуация в отрасли сейчас очень плохая, потому что у врачей больше нет "ковидных" надбавок, которые фактически были дополнительной зарплатой.