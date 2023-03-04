С приходом весны одна из популярнейших таксомоторных платформ Bolt ввела некоторые изменения как в тарифах для клиентов, так и в комиссии для водителей. И если пассажирам нововведения, скорее всего, понравятся, то таксисты - наоборот, обеспокоены, что "подарок клиентам" делают за их счет.
Новый тариф на такси обрадует рижан. Таксисты обеспокоены, что этот подарок "за их счет"
С 1 марта одна из популярнейших таксомоторных платформ Bolt приблизительно на 10% снизила для пассажиров стоимость поездки в категории Bolt в Риге - той, что обычно значится самой первой в приложении и считается оптимальной и доступной чаще других.
Таксистам объяснили, что так компания заботится о них. Проанализировав данные и предложения, в Bolt пришли к выводу, что это повысит "количество вызовов и, таким образом, увеличит и потенциальный доход".
Примерно этими же словами нововведение прокомментировал RUS TVNET и представитель платформы Андрюс Пацевичюс. По его словам, это решение должно привести к "большему количеству заказов в меньшее время".
"Если сравнить цены на такси в странах Балтии, то до сих пор в Риге услуги такси были самые дорогие - эти изменения уравнивают цены", - говорит Пацевичюс.
С ним резко не согласна водитель такси с восьмилетним стажем Мария (имя изменено). По ее словам, никаких проблем со спросом у таксистов и до этого не было, и заказы "и так шли один за другим".
К тому же это не единственное решение платформы, которое не все водители встретили с восторгом.
Помимо снижения стоимости поездки для клиентов, таксистам сообщили и о росте комиссии, то есть процента их заработка, который они должны отдавать платформе.
Ранее это было 20% + НДС, что в сумме составляло 24,2%. Комиссию повысили на 5%, но с учетом НДС теперь комиссия для водителя составляет 30,3%.
"Сегодня мой последний рабочий день, отчасти из-за этих изменений", - призналась за день до вступления изменений в силу Мария.
"Я просто понимаю, что с такой комиссией нет никакого смысла ездить - каждый месяц и так нужно покупать дорогую ОСТА за 200 евро, машину надо регулярно чинить, топливо тоже недешевое", - рассуждает она.
Сумма, которую зарабатывают и потенциально могут потерять водители, очень индивидуальна - она складывается из частоты выездов, обслуживания машины, потребления топлива и т. д.
Бывший таксист платформы поделился расчетами, как нововведения могли бы отразиться на нем.
До нововведений
Типичный доход таксиста за восьмичасовой рабочий день составлял 100 евро "чистыми", то есть после уплаты комиссии платформе и налогов, но до вычета расходов на топливо, что по меньшей мере съедало пятую часть. То есть в сухом остатке у таксиста на руках оставалось 80 евро за полный рабочий день.
После нововведений
Из-за увеличенной на 5% комиссии и с учетом НДС тот же водитель за восьмичасовой рабочий день зарабатывает уже 94 евро "чистыми", а после расходов на топливо это уже 74 евро на руки.
По сути, один обед стоимостью 6 евро таксист, таким образом, уже потерял.
Если вычесть еще и скидку на поездки в 10%, тот же таксист при условии, что примерно половину его заказов составляет категория Bolt, теряет еще 5 евро.
Суммируя оба нововведения, от 80 евро при прежних условиях у таксиста на руках остается 69 евро*.
*Конечно, возможно, как и заявляет платформа, вызовов станет больше и тогда это приведет не к уменьшению, а к росту доходов таксиста, но больше вызовов - это в то же время и больше расходов на топливо, содержание машины и в целом - большая нагрузка на водителя.
"Законодательством не предусмотрено регулирование тарифов такси и вмешательство государства во взаимное сотрудничество между перевозчиком и поставщиком услуги, - прокомментировал решение платформы представитель Автотранспортной дирекции Виктор Закис. - Если условия партнера по сотрудничеству неприемлемы для перевозчика, то можно выбрать другого".
Накануне вступления решений в силу водители в таксистских чатах призывали 1 марта не выходить на работу. Однако проблем с вызовом такси или аномальных цен из-за бойкота таксистов в приложении Bolt 1 марта замечено не было.
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