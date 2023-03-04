Новый тариф на такси обрадует рижан. Таксисты обеспокоены, что этот подарок "за их счет"

К тому же это не единственное решение платформы, которое не все водители встретили с восторгом.

Помимо снижения стоимости поездки для клиентов, таксистам сообщили и о росте комиссии, то есть процента их заработка, который они должны отдавать платформе.

Ранее это было 20% + НДС, что в сумме составляло 24,2%. Комиссию повысили на 5%, но с учетом НДС теперь комиссия для водителя составляет 30,3%.

"Сегодня мой последний рабочий день, отчасти из-за этих изменений", - призналась за день до вступления изменений в силу Мария.

"Я просто понимаю, что с такой комиссией нет никакого смысла ездить - каждый месяц и так нужно покупать дорогую ОСТА за 200 евро, машину надо регулярно чинить, топливо тоже недешевое", - рассуждает она.

Сумма, которую зарабатывают и потенциально могут потерять водители, очень индивидуальна - она складывается из частоты выездов, обслуживания машины, потребления топлива и т. д.

Бывший таксист платформы поделился расчетами, как нововведения могли бы отразиться на нем.

До нововведений

Типичный доход таксиста за восьмичасовой рабочий день составлял 100 евро "чистыми", то есть после уплаты комиссии платформе и налогов, но до вычета расходов на топливо, что по меньшей мере съедало пятую часть. То есть в сухом остатке у таксиста на руках оставалось 80 евро за полный рабочий день.

После нововведений

Из-за увеличенной на 5% комиссии и с учетом НДС тот же водитель за восьмичасовой рабочий день зарабатывает уже 94 евро "чистыми", а после расходов на топливо это уже 74 евро на руки.

По сути, один обед стоимостью 6 евро таксист, таким образом, уже потерял.

Если вычесть еще и скидку на поездки в 10%, тот же таксист при условии, что примерно половину его заказов составляет категория Bolt, теряет еще 5 евро.

Суммируя оба нововведения, от 80 евро при прежних условиях у таксиста на руках остается 69 евро*.

*Конечно, возможно, как и заявляет платформа, вызовов станет больше и тогда это приведет не к уменьшению, а к росту доходов таксиста, но больше вызовов - это в то же время и больше расходов на топливо, содержание машины и в целом - большая нагрузка на водителя.