Из-за коррупции каждый латвиец в месяц теряет 160 евро

Он подчеркивает, что такого рода кампании FID организует уже пятый год. FID проводил исследование, в котором вывод, что более 70% общества понимают, что коррупция и другие финансовые преступления имеют отрицательное влияние на общество и государство в целом. В свою очередь, треть жителей Латвии готовы не платить налог, или купить пачку сигарет без акцизного налога, или дать подарок кому-либо, чтобы получить нужную для себя пользу.

Одна из целей кампании состоит в том, чтобы объединить большую преступность с преступностью на бытовом уровне, и показать, как это уменьшать или предотвратить.

Он подчеркивает, что в обществе часто царит мнение, что благодарность врачу или кому-то еще не причиняет вреда обществу или государству. Подсчитав все крупные коррупционные скандалы, а также повседневные "благодарности", коррупция латвийскому жителю наносит урон примерно в 160 евро в месяц, сказал Платацис.

Платацис агентству LETA отметил, что не может комментировать как именно образовалась методология, с помощью которой были подсчитаны эти числа, но подчеркнул, что эта сумма рассчитана с учетом средних убытков каждого жителя Латвии.

Кроме того, Платацис обращает внимание, что в прошлом году у жителей Латвии в виде мошенничества было отнято около десяти миллионов евро, а в этом году это уже более миллиона евро.

"За всеми этими случаями скрывается большая организованная преступность, которая находится как в Латвии, так и за рубежом", - отмечает Платацис.

Платцер отметил, что наибольшее количество случаев обмана денег связано именно с людьми, которые находятся в пенсионном возрасте. Это связано также с тем, что мошенники знают иностранные языки, например, русский, в связи с чем им легче общаться с пенсионерами.