В среднем коррупция каждому жителю Латвии в месяц наносит убытки в размере 160 евро, на пресс-конференции, информируя о кампании "Следы преступления нельзя отмыть", рассказал исполняющий обязанности начальника службы финансовой разведки (FID) Том Платацис.
Из-за коррупции каждый латвиец в месяц теряет 160 евро
Он подчеркивает, что такого рода кампании FID организует уже пятый год. FID проводил исследование, в котором вывод, что более 70% общества понимают, что коррупция и другие финансовые преступления имеют отрицательное влияние на общество и государство в целом. В свою очередь, треть жителей Латвии готовы не платить налог, или купить пачку сигарет без акцизного налога, или дать подарок кому-либо, чтобы получить нужную для себя пользу.
Одна из целей кампании состоит в том, чтобы объединить большую преступность с преступностью на бытовом уровне, и показать, как это уменьшать или предотвратить.
Он подчеркивает, что в обществе часто царит мнение, что благодарность врачу или кому-то еще не причиняет вреда обществу или государству. Подсчитав все крупные коррупционные скандалы, а также повседневные "благодарности", коррупция латвийскому жителю наносит урон примерно в 160 евро в месяц, сказал Платацис.
Платацис агентству LETA отметил, что не может комментировать как именно образовалась методология, с помощью которой были подсчитаны эти числа, но подчеркнул, что эта сумма рассчитана с учетом средних убытков каждого жителя Латвии.
Кроме того, Платацис обращает внимание, что в прошлом году у жителей Латвии в виде мошенничества было отнято около десяти миллионов евро, а в этом году это уже более миллиона евро.
"За всеми этими случаями скрывается большая организованная преступность, которая находится как в Латвии, так и за рубежом", - отмечает Платацис.
Платцер отметил, что наибольшее количество случаев обмана денег связано именно с людьми, которые находятся в пенсионном возрасте. Это связано также с тем, что мошенники знают иностранные языки, например, русский, в связи с чем им легче общаться с пенсионерами.
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