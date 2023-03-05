Видео ⟩ В центре Риги найден замерзший свадебный голубь

Птица была доставлена ​​в приют Draugu Spārns, где он будет продолжать восстанавливаться и, скорее всего, останется на всю оставшуюся жизнь.

Глава приюта Анете Асаре сказала, что белых голубей, скорее всего, выпустила в день свадьбы молодая пара, которая захотела насладиться романтичным полетом птиц в небе, но они не подумали о дальнейшей судьбе своих крылатых друзей.

"Это короткое мгновение, словно дарованное радость и свобода, на самом деле причиняет птице страдание", - сказала Асаре.

Возможно, на улицах Риги замерзает и второй голубь. Если вам удастся его увидеть, то сообщайте об этом в Dzīvnieku policija.

Видео: Сюжет программы (на латышском языке)