На побережье Латвии начался сезон детенышей тюленей. Людей просят не приближаться к ним

DAP призывает не приближаться к тюленям и защищать их от нападений собак. Детеныши тюленей, которых весной можно встретить на берегу моря, в Латвии не редкость - они выходят на пляж, чтобы набраться сил и согреться.

Важно помнить, что тюленят не нужно загонять обратно в воду, а здоровым животным не нужна помощь человека. Однако если тюленя напугать или загнать в море до того, как он восстановит силы и согреется, он подвергнется высокому риску не выжить в воде.

Тюлени в основном приплывают в Рижский залив из Эстонии. Детеныши серых тюленей появляются на свет зимой на эстонских островах и окружающих их ледовых полях и достигают берегов Латвии в марте и апреле вплавь или, в редких случаях, дрейфуя на льдинах.

Важно заботиться о тюленях и присматривать за своими питомцами - в частности, гулять с собаками по пляжу на поводке. Собаки могут представлять опасность для детенышей тюленей, пугая их или нападая на них. Приближение к тюленятам представляет опасность и для самих собак - тюлени могут переносить заболевания, опасные как для домашних животных, так и для человека. Кроме того, тюлени являются хищниками с острыми зубами и способны серьезно ранить потенциального атакующего.

Сообщать о тюленях в DAP необходимо в случае, если обнаружено изможденное животное или с видимыми травмами. В такой ситуации DAP призывает связаться со специалистами соответствующего региона, которые оценят ситуацию и в случае необходимости доставят животное в Рижский зоопарк на лечение. Номера телефонов специалистов: 29461880 (Курземе), 26424972 (Рижский регион) и 26329412 (Видземе).