Нефти больше нет: латвийские компании ищут новую бизнес-модель

Такую картину обозначают игроки отрасли, потому что текущая бизнес-модель уже не может работать, и придется искать новую.

Хотя объемы перевалки российской нефти в латвийских портах значительно сократились более 20 лет назад,

после того, как была остановлена ее транспортировка по трубопроводам в порт Вентспилса, и одновременно начали стремительно развиваться порты в северной части балтийского моря в Устюге, Приморске, однако объемы транзита нефтепродуктов начали снижаться в 2016 году.

"Пока были возможности (пока не вступили в силу санкции), многие покупатели завозили нефтепродукты из России в Европу,

и эта продукция хранится на терминалах, расположенных во многих портах, так что пока ситуация будет спокойной, но трудно предсказать, что произойдет в будущем", - так оценивает ситуацию председатель правления ассоциации Балтийской ассоциации транспорта и логистики Ивар Ландманис.

Он указывает, что вопрос резервов - это возможность, которой могут воспользоваться не только терминалы, принадлежащие трейдинговым компаниям, но и те, которые занимались перевалкой нефтепродуктов. При этом на использование существующих резервуаров в качестве складов будут влиять цены на продукцию, которая хранится в них, на мировых биржах.

Он признает, что ситуация на терминалах восточного побережья Балтийского моря очень разнится, например в Клайпеде, рядом с которой НПЗ в Мажейкяй и есть выход на снабжение Украины, она хорошая по сравнению, например, с Таллинном.

К сожалению, есть и такие терминалы, которые толком не знают, что делать в нынешних условиях, потому что суммарная мощность терминалов значительно превышает потенциал внутреннего спроса.

Ландманис считает, что конкуренция между терминалами по перевалке нефтепродуктов станет намного более жесткой и некоторые из них опустеют.