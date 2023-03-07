На прошлой неделе Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла пять собак в Кокнесской волости.
PVD в Кокнесе изъяла у хозяина пять собак; они были истощены
PVD в Кокнесе изъяла у хозяина пять собак; они были истощены
По данным PVD, проверка установила, что владелец животных не ухаживал за ними - собаки были истощены и находились в плохом физическом состоянии. У одного из животных выявлены двигательные нарушения.
В PVD заметили, что некоторые животные находились в будке без подстилки или другого покрытия.
Некоторые животные были размещены в доме, но PVD отмечает, что все животные одинаково истощены. У собак не было доступа к питьевой воде, инспекторы также не смогли проверить наличие корма.
По выявленным нарушениям возбуждено дело об административном правонарушении.
PVD призывает жителей сообщать о жестоком обращении с животными.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!