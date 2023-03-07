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PVD в Кокнесе изъяла у хозяина пять собак; они были истощены

rus.tvnet.lv
PVD в Кокнесе изъяла у хозяина пять собак; они были истощены
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Собаки. Иллюстративное фото
Собаки. Иллюстративное фото Фото: Celiafoto/Shutterstock

На прошлой неделе Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла пять собак в Кокнесской волости.

По данным PVD, проверка установила, что владелец животных не ухаживал за ними - собаки были истощены и находились в плохом физическом состоянии. У одного из животных выявлены двигательные нарушения.

В PVD заметили, что некоторые животные находились в будке без подстилки или другого покрытия.

Некоторые животные были размещены в доме, но PVD отмечает, что все животные одинаково истощены. У собак не было доступа к питьевой воде, инспекторы также не смогли проверить наличие корма.

По выявленным нарушениям возбуждено дело об административном правонарушении.

PVD призывает жителей сообщать о жестоком обращении с животными.

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