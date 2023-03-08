Калвитис: сейчас альтернативы газу нет

По его мнению, если цена на газ вернется к уровню 20 евро за мегаватт-час (МВтч), потребление снова возрастет.

"Это понятно, потому что при таком уровне цен никакое другое альтернативное топливо не может реально конкурировать с газом не только с точки зрения удобства, не только с точки зрения отдачи тепла, но и чисто экономически", - сказал Калвитис, добавив, что если следующей зимой газ снова будет стоить около 100 евро, многие другие альтернативные виды топлива получат преимущество.

Он пояснил, что вторым фактором, влияющим на потребление газа, являются погодные условия.

"Зима в этом году нас баловала. Чуть холоднее был только декабрь, но не было периода, чтобы температура воздуха была минус 15 градусов или ниже 10 дней подряд", - сказал Калвитис, пояснив, что при низких температурах газ нечем заменить.