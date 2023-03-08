ИНФОГРАФИКА ⟩ Инфляция в феврале немного уменьшилась, цены продолжают расти

В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 10,1%. В течение года подорожали фармацевтические товары, стоматологические услуги и услуги врачей-специалистов.

Цены на товары и услуги в сфере транспорта за год выросли на 9,7%, что обусловлено ростом цен на топливо на 12%, в том числе дизельное топливо подорожало на 18,3%, бензин - на 4,7%, автогаз - на 18,3%. Выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, пассажирские перевозки автомобильным транспортом, запчасти и аксессуары для личного автотранспорта, легковые автомобили.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за год на 11,5%. В течение года выросли цены на корма для домашних животных, услуги досуга и спорта, цветы, газеты и журналы, комплексные услуги досуга, абонентская плата за телевидение, подорожали канцтовары и принадлежности для рисования, а также персональные компьютеры.

Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги за год увеличился на 18,2%. Подорожали услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 16,4%, услуги столовых - на 19%, услуги быстрого питания - на 18,7%. Гостиничные услуги также подорожали в течение года.

В группе различных товаров и услуг цены за год выросли на 17,2%, на что существенное влияние оказало удорожание средств личной гигиены и косметических средств. Дороже стоили автострахование, услуги парикмахеров и салонов красоты, стоимость пребывания в домах престарелых, финансовые услуги.

В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен в течение года наблюдался на услуги связи, товары для уборки дома, одежду, дошкольное образование, обувь, мебель.