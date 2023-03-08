В феврале этого года по сравнению с январем потребительские цены в Латвии выросли на 0,6%, а за год - на 20,3%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 21,5%, сообщает Центральное статистическое управление.
ИНФОГРАФИКА ⟩ Инфляция в феврале немного уменьшилась, цены продолжают расти
При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в феврале вырос на 19,4%.
Наиболее существенное влияние на изменение уровня цен в течение месяца оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+0,3 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,2 п. п.), товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (+0,1 п. п.).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%.
Наиболее значительный рост цен был на свежие овощи (+19,7%) и свежие фрукты (+5,1%). После завершения акций дороже стали кофе (+3,4%), йогурт (+2,6%), творог (+2,7%) и чипсы (+8,9%). За месяц выросли цены на фруктовые и овощные соки (+6,3%), яйца (+4,2%), мороженое (+5,5%), картофель (+2,4%).
В то же время подешевели молоко (-10,4%), вяленое, соленое или копченое мясо (-1,8%), молочные продукты (-2,2%), мясо птицы (-2%) и сливочное масло (-4,7%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц увеличился на 2,2%. Цены на алкогольные напитки выросли на 2,7%, так как повысились цены на пиво, крепкие напитки и сидр, а табачные изделия подорожали в среднем на 1,3%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц снизился на 0,1%. Самое значительное падение цен в группе было на твердое топливо. Стали дешевле аренда жилья и тепловая энергия. Подорожали материалы для содержания и ремонта дома, электроэнергия.
В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за месяц вырос на 0,7%. Подорожали фармацевтические продукты, услуги врачей-специалистов и стоматологические услуги.
Товары и услуги, связанные с транспортом, подорожали за месяц на 0,3%, на что в основном повлиял рост цен на пассажирские авиаперевозки. Топливо подорожало на 0,2%, что в основном было обусловлено ростом цен на бензин на 1,4%. Дизельное топливо стало дешевле на 0,7%, а цены на автогаз не изменились.
Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц подорожали на 1,3%. В течение месяца выросли цены на корма для животных, комплексные услуги досуга и цветы, дешевле стали книги.
В группе различных товаров и услуг цены за месяц снизились на 0,9%. Средства личной гигиены и косметика подешевели в основном за счет акций.
В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца приходится на одежду и услуги общественного питания. Подешевели услуги по уборке дома.
Наибольшее влияние на рост цен в феврале 2023 года по сравнению с февралем 2022 года оказали товары и услуги, связанные с жильем (7,6 п. п.), продукты питания и безалкогольные напитки (6,7 п. п.), товары и услуги, связанные с транспортом (1,3 п. п.), различные товары и услуги (0,8 п. п.), а также товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (0,8 п. п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 25,3%.
Подорожали хлеб (+39,4%), кондитерские изделия (+24,5%), мука и прочие крупы (+28,1%), макаронные изделия (+25,1), рис (+17,8%) и сухие завтраки (+20,2%).
Также за год выросли цены на вяленое, соленое или копченое мясо (+20,8%), птицу (+29,0%), свинину (+24,3%), мясные продукты (+20,8%), говядину (+28,1%). Дороже стали сыр и творог (+24,4%), молочные продукты (+23,3%), яйца (+39,9%), молоко (+20,9%), йогурт (+16%). Также выросли цены на свежие овощи (+24,6%), кофе (+32,8%), свежие фрукты (+18,1%), сахар (+79,6%), шоколад (+22,9%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+29,7%), мороженое (+22,7%), растительное масло (+33,2%), фруктовые и овощные соки (+20,7%), соусы и приправы (+38,9%), сливочное масло (+17,4%), безалкогольные напитки ( +23,2%) и мороженую рыбу (+36,7%).
В течение года выросли цены на сушеные, консервированные или переработанные овощи (+20,7%), сладости (+20,6%), соль и специи (+28,8%), сухофрукты и орехи (+23,5%), мед (+14,5%), чай (+18,8%), кулинарию (+21,8%), маргарин (+27,8%), чипсы (+35,5%), оливковое масло (+16,2%), свежую или охлажденную рыбу (+12,4%), вяленую, копченую или соленую рыбу (+20,3%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 7,8%. Цены на алкогольные напитки выросли на 9%, подорожали пиво, крепкие напитки и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 5,5%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 46,6%. В течение года наиболее значительный рост цен был на тепловую энергию (+66,4%), электроэнергию (+90,2%), твердое топливо (+70,4%) и природный газ (+79,5%). Подорожали услуги водоснабжения, канализации, материалы для содержания и ремонта жилья, услуги по управлению жильем, услуги по содержанию и ремонту жилья, а также вывоз мусора. В то же время снизились цены на аренду жилья.
В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 10,1%. В течение года подорожали фармацевтические товары, стоматологические услуги и услуги врачей-специалистов.
Цены на товары и услуги в сфере транспорта за год выросли на 9,7%, что обусловлено ростом цен на топливо на 12%, в том числе дизельное топливо подорожало на 18,3%, бензин - на 4,7%, автогаз - на 18,3%. Выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, пассажирские перевозки автомобильным транспортом, запчасти и аксессуары для личного автотранспорта, легковые автомобили.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за год на 11,5%. В течение года выросли цены на корма для домашних животных, услуги досуга и спорта, цветы, газеты и журналы, комплексные услуги досуга, абонентская плата за телевидение, подорожали канцтовары и принадлежности для рисования, а также персональные компьютеры.
Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги за год увеличился на 18,2%. Подорожали услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 16,4%, услуги столовых - на 19%, услуги быстрого питания - на 18,7%. Гостиничные услуги также подорожали в течение года.
В группе различных товаров и услуг цены за год выросли на 17,2%, на что существенное влияние оказало удорожание средств личной гигиены и косметических средств. Дороже стоили автострахование, услуги парикмахеров и салонов красоты, стоимость пребывания в домах престарелых, финансовые услуги.
В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен в течение года наблюдался на услуги связи, товары для уборки дома, одежду, дошкольное образование, обувь, мебель.
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