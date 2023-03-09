Видео ⟩ Радостное событие в гнезде орланов в Дурбе: Милда снесла яйцо

По сравнению с прошлым годом в этом году это произошло на неделю раньше. В этом году первая в сезоне вязка хозяев гнезда Милды и Волдиса была зафиксирована в прямом эфире 17 января.

Как известно, после исчезновения Раймиса с конца апреля 2021 года в гнезде с Милдой жил самец, которому наблюдающие дали имя Мистер К. 18 февраля 2022 года Мистер К был замечен в последний раз.

Но 20 февраля к Милде в гнезде присоединился новый партнер - Мистер С, которому позже дали имя Волдис - в честь президента Украины Владимира Зеленского.

15 марта 2022 года Милда снесла свое первое в том году яйцо, что по сравнению с предыдущими годами произошло на пару дней позже. Второе яйцо она отложила 18 марта.

Однако 23 марта зрителей прямого эфира удивило происшествие - чужая самка съела оба отложенных яйца. Птица, съевшая яйца, была окольцована орнитологом Кюзе 25 мая 2016 года в окрестностях Яунпилса. Это была молодая самка, достигшая брачного возраста и ищущая территорию для гнездования. Специалист предполагает, что орлица все равно еще раз появится возле гнезда и конфликты продолжатся.