Уже несколько лет подряд орнитологи, СМИ и пользователи соцсетей следят за событиями в орлином гнезде в Дурбе. И вот 8 марта 2023 года в 17:23 Милда снесла первое в 2023 году яйцо.
Видео ⟩ Радостное событие в гнезде орланов в Дурбе: Милда снесла яйцо
По сравнению с прошлым годом в этом году это произошло на неделю раньше. В этом году первая в сезоне вязка хозяев гнезда Милды и Волдиса была зафиксирована в прямом эфире 17 января.
Как известно, после исчезновения Раймиса с конца апреля 2021 года в гнезде с Милдой жил самец, которому наблюдающие дали имя Мистер К. 18 февраля 2022 года Мистер К был замечен в последний раз.
Но 20 февраля к Милде в гнезде присоединился новый партнер - Мистер С, которому позже дали имя Волдис - в честь президента Украины Владимира Зеленского.
15 марта 2022 года Милда снесла свое первое в том году яйцо, что по сравнению с предыдущими годами произошло на пару дней позже. Второе яйцо она отложила 18 марта.
Однако 23 марта зрителей прямого эфира удивило происшествие - чужая самка съела оба отложенных яйца. Птица, съевшая яйца, была окольцована орнитологом Кюзе 25 мая 2016 года в окрестностях Яунпилса. Это была молодая самка, достигшая брачного возраста и ищущая территорию для гнездования. Специалист предполагает, что орлица все равно еще раз появится возле гнезда и конфликты продолжатся.
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