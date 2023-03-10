Европа договорилась о снижении энергопотребления на 11,7% к 2030 году

"Экономия энергии - важный шаг к спасению планеты", - заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"В последние месяцы европейцы продемонстрировали, что они готовы и способны справиться с этой задачей, а наша промышленность доказала, что способна оптимизировать использование энергии и производственные процессы", - сказал Тиммерманс.

Эта цель по сокращению потребления энергии, для которой в качестве точки отсчета использованы данные за 2020 год, станет обязательной для всех стран ЕС.

Для этого каждое государство ЕС должно дополнительно снижать потребление энергии в среднем на 1,49% в год в период с 2024 по 2030 год.

Если усилий государств окажется недостаточно для достижения цели, Еврокомиссия сможет просить отдельные страны увеличить энергосбережение.

Соглашение еще должно быть одобрено Европейским парламентом и государствами ЕС.