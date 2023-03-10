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В этом году первый белый аист замечен в Огрском крае

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В этом году первый белый аист замечен в Огрском крае
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Фото: ReinisTrasuns/DabasDati.lv

В четверг и пятницу, 10 марта, на портале наблюдения за природой Dabasdati.lv было зарегистрировано первое в этом году наблюдение белого аиста, сказано в записи Dabasdati.lv.

Аист был замечен в Огрском крае в окрестностях Таурупе.

Сегодня Рейнис Трасунс сфотографировал белого аиста, стоящего на одной ноге на заснеженной дороге возле хозяйственной постройки. Он также добавил, что этого аиста, вероятно, видели в конце февраля.

В свою очередь, вчера Райво Озолс сфотографировал белого аиста во дворе какого-то дома, где он поселился в заснеженном гнезде, построенном на вершине электрического столба.

Обычно большинство белых аистов возвращаются с мест зимовки в Латвии в апреле. Нередко в Латвии при помощи людей белый аист, получивший травму и не сумевший сопровождать других птиц к местам зимовки, зимует в амбарах или хозяйственных постройках.

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