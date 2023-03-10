В четверг и пятницу, 10 марта, на портале наблюдения за природой Dabasdati.lv было зарегистрировано первое в этом году наблюдение белого аиста, сказано в записи Dabasdati.lv.
В этом году первый белый аист замечен в Огрском крае
В этом году первый белый аист замечен в Огрском крае
Аист был замечен в Огрском крае в окрестностях Таурупе.
Сегодня Рейнис Трасунс сфотографировал белого аиста, стоящего на одной ноге на заснеженной дороге возле хозяйственной постройки. Он также добавил, что этого аиста, вероятно, видели в конце февраля.
В свою очередь, вчера Райво Озолс сфотографировал белого аиста во дворе какого-то дома, где он поселился в заснеженном гнезде, построенном на вершине электрического столба.
Обычно большинство белых аистов возвращаются с мест зимовки в Латвии в апреле. Нередко в Латвии при помощи людей белый аист, получивший травму и не сумевший сопровождать других птиц к местам зимовки, зимует в амбарах или хозяйственных постройках.
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