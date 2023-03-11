Бывший директор Рижского Русского театра им. М. Чехова Эдуард Цеховал отправил в прокуратуру заявление, в котором обвинил в клевете нынешнего директора театра - Дану Бйорк, передает Rus.LSM.lv.
Экс-глава театра им. Чехова подал заявление в прокуратуру на Дану Бйорк
15 января Дана Бйорк в передаче TV3 Nekā personīga рассказала о событиях 2018 года и проблемах с бывшим директором театра Эдуардом Цеховалом. По ее словам, ее попросили подписать документ, в котором цифры не соответствовали действительности.
"Я зашла в театр, и там были гастроли из России, - рассказала Бйорк. - Их организовывало прежнее руководство. Я позвонила продюсеру фестиваля в России и говорю: "Здравствуйте, я новый директор. Скажите, что нужно сделать с нашей стороны, какие документы, какие сметы? Я готова!" А в ответ, после небольшой паузы: "Я не буду с вами разговаривать, я буду говорить только с Эдуардом Цеховалом". Я позвала предыдущего руководителя. А потом последовал документ, в котором он просил меня своей подписью удостоверить, что на гастроли была потрачена сумма X, что намного превышало сумму Y, которую реально потратил театр. Я отказалась".
Цеховал заявил, что Бйорк его оклеветала. "Было много поводов ей отвечать, когда она дискредитировала деятельность предыдущего руководства. У нее все время такая фраза. Но здесь уже перешли черту. Когда меня лично на телевидении обвиняют в коррупции, благодаря ей, для меня это недопустимо. И я предпринял все действия для того, чтобы это было наказуемо", - сказал она.
23 февраля Цеховал написал заявление в прокуратуру, в котором попросил призвать Бйорк к уголовной ответственности за клевету. Также он представил Rus.LSM.lv копию документа, который, по его утверждению, является единственным, который он просил подписать Бйорк. "Там никаких претензий по финансам не было. О каких двух суммах идет речь - это знает только Дана Бйорк", - заявил он.
В свою очередь, Бйорк в интервью изданию сообщила, что не ставила перед собой цели оклеветать экс-директора и просто отвечала на вопросы журналиста, а представленный Цеховалом документ - не тот, о котором говорила директор театра.
После заявления в прокуратуру Цеховал направил письмо в Минкультуры, в котором указал, что в конкурсе на должность главы театра может участвовать только человек с безупречной репутацией, и в случае возбуждения уголовного дела Дана Бйорк не сможет продолжить свое участие в конкурсе.
По информации Rus.LSM.lv, в свое время именно Цеховал использовал свое влияние, чтобы Бйорк стала директором театра. "Люди, которые говорили, что предыдущий руководитель готовил себе человека, который будет продолжать его видение и подписывать те бумаги, которые ему кажутся правильными - к сожалению, они оказались правы. Для меня это был большой удар", - сказала Бйорк.
Rus.LSM.lv обратился в Минкультуры с вопросом о том, повлияет ли письмо Цеховала на конкурс по избранию нового руководителя театра им. Чехова. В министерстве ответили, что конкурс продолжится без изменений. В нем участвуют 7 претендентов, и в течение месяца комиссия пообщается с каждым из них.
Как сообщалось, Минкульт принял решение не продлевать договор с директором Рижского русского театра им. Михаила Чехова Даной Бйорк. На данный момент на эту должность объявлен конкурс.
Сообщалось, что Минкульт получил ряд писем с жалобами на руководство театра, в которых содержатся упреки в недостаточной лояльности, необоснованном увольнении сотрудников, плохом микроклимате, а также стиле руководства. В момент, когда Минкульт принял решение не продлевать договор с Даной Бйорк, ведомство получило и письма поддержки.
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