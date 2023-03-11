Экс-глава театра им. Чехова подал заявление в прокуратуру на Дану Бйорк

23 февраля Цеховал написал заявление в прокуратуру, в котором попросил призвать Бйорк к уголовной ответственности за клевету. Также он представил Rus.LSM.lv копию документа, который, по его утверждению, является единственным, который он просил подписать Бйорк. "Там никаких претензий по финансам не было. О каких двух суммах идет речь - это знает только Дана Бйорк", - заявил он.

В свою очередь, Бйорк в интервью изданию сообщила, что не ставила перед собой цели оклеветать экс-директора и просто отвечала на вопросы журналиста, а представленный Цеховалом документ - не тот, о котором говорила директор театра.

После заявления в прокуратуру Цеховал направил письмо в Минкультуры, в котором указал, что в конкурсе на должность главы театра может участвовать только человек с безупречной репутацией, и в случае возбуждения уголовного дела Дана Бйорк не сможет продолжить свое участие в конкурсе.

По информации Rus.LSM.lv, в свое время именно Цеховал использовал свое влияние, чтобы Бйорк стала директором театра. "Люди, которые говорили, что предыдущий руководитель готовил себе человека, который будет продолжать его видение и подписывать те бумаги, которые ему кажутся правильными - к сожалению, они оказались правы. Для меня это был большой удар", - сказала Бйорк.

Rus.LSM.lv обратился в Минкультуры с вопросом о том, повлияет ли письмо Цеховала на конкурс по избранию нового руководителя театра им. Чехова. В министерстве ответили, что конкурс продолжится без изменений. В нем участвуют 7 претендентов, и в течение месяца комиссия пообщается с каждым из них.

Как сообщалось, Минкульт принял решение не продлевать договор с директором Рижского русского театра им. Михаила Чехова Даной Бйорк. На данный момент на эту должность объявлен конкурс.

Сообщалось, что Минкульт получил ряд писем с жалобами на руководство театра, в которых содержатся упреки в недостаточной лояльности, необоснованном увольнении сотрудников, плохом микроклимате, а также стиле руководства. В момент, когда Минкульт принял решение не продлевать договор с Даной Бйорк, ведомство получило и письма поддержки.