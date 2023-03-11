Самое важное в магазине для жителей Латвии - его местонахождение

При этом 61% респондентов указали, что выбор магазина определяется и ценами. Еще для 46% респондентов важен ассортимент товаров магазина, для 45% - наличие скидок.

Опрос показал, что расположение магазинов важно для жителей Риги в 84% случаев, для жителей Курземе - в 67% случаев. Низкая цена наиболее важна для жителей Латгале, которые указали этот критерий в 68% случаев, тогда как в Риге - 56%

В опросе участвовали более 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.