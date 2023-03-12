Вещи, которые не стоит публиковать в соцсетях после увольнения

Сосредоточься на достигнутом, а не на потере работы

Эксперты отметили, что жаловаться на потерянную работу - не лучший способ показать себя. Лучше обновить свое резюме и подчеркнуть свои достижения и то, что сделано на предыдущем рабочем месте.

"Делитесь достижениями, рассказывайте, за что вы были ответственны, и выделяйте свою ценность. Это гораздо важнее, чем потеря работы", - отмечает руководитель по маркетингу компании Salt Дженнифер Вуд.

Не упоминай бывших коллег

Конечно, уходя с работы, коллег в своей записи можно упомянуть - но в том случае, если вы хотите сказать им спасибо и вспомнить лучшее. Основатель Bentley Lewis Льюис Малех отмечает, что именно бывшие коллеги в будущем могут выдать новые предложения по работе, особенно если ранее вы работали в большой компании.

"Даже если вас уволят, уходите с достоинством и уважением. Все равно, как вы себя чувствуете, вы не знаете, куда жизнь зайдет в будущем.

Это трудно, потому что счета не ждут, но важно сохранять уважение к себе в глазах других. В будущем это может очень хорошо окупиться", - считает Малех.

Поэтому в постах об уходе с работы не рекомендуется упоминать коллег. Конечно, если есть желание поблагодарить их за хорошее сотрудничество, то это можно сделать.