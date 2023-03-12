Потеря работы всегда неприятна, потому что она создает большую неопределенность в будущем. Логично, что такой поворот событий вызывает очень неприятные эмоции, которые хочется кому-то выплеснуть, и здесь на помощь приходят социальные сети. Несмотря на разочарование, надо помнить о вещах, которые не стоит публиковать в социальных сетях после потери работы.
Вещи, которые не стоит публиковать в соцсетях после увольнения
За последние несколько месяцев по всему миру тысячи людей потеряли работу. Особенно ярко это выражено в США, где крупные технологические компании - Amazon, Meta, Twitter, Microsoft и другие - уволили тысячи сотрудников. Ссылаясь на Fortune, многие расстроенные люди выразили свои эмоции публично - в социальных сетях они делились своими историями об увольнении и о том, как это повлияло на их жизнь.
Эксперты отмечают, что в моменты, когда доминируют такие эмоции, как гнев, страх и паника, лучше ничего не публиковать в социальных сетях, потому что это может негативно сказаться в будущем, значительно усложнив возможность найти новую работу. Специалисты выделяют несколько красных флажков, на которые новые работодатели обращают внимание.
Не пиши, когда ты зол
Эксперт рынка труда Шелли Крейн указывает, что в ярости человек может выражаться так, как он на самом деле не думает, и это может вызвать негативные последствия в будущем.
"Не попадайтесь в ловушку, когда пишете негативные вещи о своем прежнем работодателе или о том, почему трудовые отношения были прекращены. Конечно, здесь могут быть разные проблемы, но это не нужно выносить на публику", - отметила Крейн.
Сосредоточься на достигнутом, а не на потере работы
Эксперты отметили, что жаловаться на потерянную работу - не лучший способ показать себя. Лучше обновить свое резюме и подчеркнуть свои достижения и то, что сделано на предыдущем рабочем месте.
"Делитесь достижениями, рассказывайте, за что вы были ответственны, и выделяйте свою ценность. Это гораздо важнее, чем потеря работы", - отмечает руководитель по маркетингу компании Salt Дженнифер Вуд.
Не упоминай бывших коллег
Конечно, уходя с работы, коллег в своей записи можно упомянуть - но в том случае, если вы хотите сказать им спасибо и вспомнить лучшее. Основатель Bentley Lewis Льюис Малех отмечает, что именно бывшие коллеги в будущем могут выдать новые предложения по работе, особенно если ранее вы работали в большой компании.
"Даже если вас уволят, уходите с достоинством и уважением. Все равно, как вы себя чувствуете, вы не знаете, куда жизнь зайдет в будущем.
Это трудно, потому что счета не ждут, но важно сохранять уважение к себе в глазах других. В будущем это может очень хорошо окупиться", - считает Малех.
Поэтому в постах об уходе с работы не рекомендуется упоминать коллег. Конечно, если есть желание поблагодарить их за хорошее сотрудничество, то это можно сделать.
"Это плохо, если в эмоциях пишется пост, полный негатива, в котором упоминаются бывшие коллеги. Они это запомнят. В конце концов, в будущем кто-то из бывших коллег может предложить вам новую работу", - подчеркивает эксперт.
Подготовься к рабочим интервью
При внесении записи в LinkedIn, что ыы открыты для предложений по работе, может случиться, что рабочие интервью будут уже в ближайшее время. Поэтому важно подготовиться к ним. Крейн отмечает, что после потери работы хорошо сделать шаг назад и понять - какую работу ты хочешь в будущем и когда хочешь начать.
Будь активен даже тогда, когда не работаешь
Консультант Schling Careers Consultancy Алистер Стерлинг подчеркивает, что очень важно сохранять свою активность даже в том случае, когда работы нет. Это может быть волонтерская работа, могут быть и курсы. В итоге такая активность может оказаться очень полезной во время интервью, она докажет, что вы - активный человек.
Не публикуй конфиденциальную информацию о своем бывшем месте работы
Тщательно составленный профиль, в котором сообщается о ваших достижениях, навыках, освоенных курсах и т. д., - очень большой плюс. Однако важно сохранять осторожность и не публиковать конфиденциальную информацию о своих обязанностях, особенно если прошлое место работы связано с чем-то специфическим.
"Очень осторожно надо думать, что публиковать в социальных сетях. Это распространяется как на личную, так и на профессиональную сферу жизни, а также на конфиденциальную информацию в связи с работой", - подчеркивает эксперт FlexJobs Дог Эбертовски.
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