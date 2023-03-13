Инфографика ⟩ NVA подсчитало число безработных в Латвии на конец февраля

В конце января в NVA было зарегистрировано 55 707 безработных, что на 422 человека больше, чем в конце февраля (55 285 безработных).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в феврале был в Рижском регионе - 4,6% экономически активного населения (+0,1 процентного пункта), самый высокий уровень, как и месяцем ранее, сохраняется в Латгале - 13%.

В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 6,9% (+0,1 процентного пункта), а в Земгале и Видземе не изменился - 6,3% и 6,7% соответственно.

Уровень зарегистрированной безработицы в Риге в феврале также не изменился - 4,5% экономически активного населения.

В прошлом году безработица в Латвии составила 6,1% экономически активного населения.