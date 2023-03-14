Разработан план поддержки населения в условиях инфляции

Цель проекта, финансируемого Европейским союзом в рамках инструмента технической помощи, - поддержать латвийское общество в условиях инфляционного давления.

Как отмечает Минюст, большое количество людей, особенно в группе потребителей, ищут информацию о том, как справиться с финансовыми трудностями, но информированность о таких возможностях среди населения низка.

Основным результатом проекта стали рекомендации о действиях по оказанию помощи физическим и юридическим лицам, ищущим информацию, как преодолеть финансовые трудности. Они включают в себя инновационный прототип "дорожной карты" для будущего использования на веб-сайте, который будет предоставлять посетителям информацию о доступных решениях финансовых вопросов, в результате потребителям и предприятиям будет гораздо проще найти информацию о том, что предпринять, если они оказались в затруднительном финансовом положении.

В рамках проекта разработано также пять ключевых рекомендаций по улучшению коммуникации с предприятиями и потребителями, принимая во внимание две взаимосвязанные темы - финансовая грамотность и раннее предупреждение.

Данный проект является частью нового подхода ЕС, нацеленного на возможности предприятий предпринимать своевременные меры для преодоления финансовых трудностей и повышения шансов на успешное развитие. В его основе - недавно проведенный Минюстом анализ о реструктуризации долгов в Латвии и осуществленная в 2022 году реформа по введению процедуры погашения долгов наиболее уязвимым потребителям.