Депутаты: сверхприбыль банков и энергетических компаний нужно направить на здравоохранение

Эти средства СЗК предлагает направить на финансирование здравоохранения, которому правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша не выделило достаточно средств в бюджете этого года.

Как отметил руководитель фракции СЗК Виктор Валайнис, ряд европейских стран предпринял аналогичный шаг, обеспечив дополнительные средства для важных нужд общества.

"В этом году финансирование здравоохранения сокращено на полмиллиарда, врачи грозят забастовкой и предупреждают об ухудшении доступности медицинских услуг для пациентов,

а премьер Кариньш только призывает к реформам и поиску недостающих средств в системе", - сказал Валайнис, подчеркнув, что вместо этого правительство должно искать продуманные решения для увеличения доходов государственного бюджета.

Разработанный СЗК законопроект о солидарных платежах предусматривает для кредитных учреждений и их филиалов, работающих в Латвии, а также газовых и электроэнергетических предприятий, прибыль которых на 45% превышает средний показатель за последние четыре года, солидарный платеж в размере 60%.

Согласно законопроекту, порядок расчета и уплаты платежа определит Кабинет министров, а применяться он будет с 2022 финансового года.

СЗК предлагает использовать эти средства для финансирования здравоохранения, применяя закон до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что прибыль банковского сектора Латвии в прошлом году составила 325,046 млн евро, что на 13,9% больше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Процентные доходы банков в 2022 году составили 616,278 млн евро, что на 16,3% больше, чем в 2021 году, а процентные расходы составили 54,374 млн евро, что на 14,8% меньше, чем годом ранее.

Рыночная доля пяти крупнейших банков по активам на конец 2022 года составила 88,78% (на конец 2021 года - 88,03%), по кредитам небанковским клиентам - 90,17% (89,63%), а по вкладам небанковских клиентов - 89,89% (90,5%).

В 2021 году общая прибыль банковского сектора составила 285,374 млн евро.