Сбежавшая обезьяна оторвала женщине ухо

Жертва, Бриттани Паркер, находилась у себя дома в городе Диксон, США, когда заметила во дворе обезьяну, пытающуюся проникнуть в дом. Когда обезьяна начала проявлять агрессию и ломать дверь, она сообщила в полицию. К тому времени, как полиция прибыла на место происшествия, обезьяна успокоилась, поэтому Паркер вышла из дома, чтобы дождаться помощи там. В этот момент обезьяна напала на нее.

“Она прыгнула мне на спину, а потом на голову. Она начала хватать меня за волосы и рвать их. Она почти полностью оторвала мне ухо от головы”, - рассказала Паркер местному телеканалу.

Известно, что обезьяны обычно нападают, когда чувствуют угрозу или принимают язык тела или выражение лица за агрессию.

После того, как обезьяна напала, она убежала, но вскоре была застрелена членом семьи жертвы.

"Пока мы искали примата, раздались два выстрела. Они прозвучали со стороны дома жертвы. Полиция вернулась в дом и обнаружила, что один из членов семьи женщины нашел и убил обезьяну", - рассказал начальник полиции.

Паркер доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь и сделали прививку от бешенства. Теперь ей потребуется пластическая операция, чтобы исправить ухо. Она также не может работать из-за полученных травм.

Местные жители рассказали, что обезьяна была питомцем соседа.