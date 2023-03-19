В Латвии начали дешеветь дрова. Чего ждать от цен в ближайшие месяцы?

Однако планируется, что в марте этого года, как и во все прошлые годы, цена энергетической древесины достигнет ее традиционно самой низкой точки.

В свою очередь в середине лета, когда домашние хозяйства начнут готовиться к новому отопительному сезону, снова может наблюдаться рост - на это повлияет спрос.

Что принесет весна ценам на пиловочник хвойных пород?

Продолжая начатый в декабре прошлого года курс на небольшой спад, цены на пиловочник хвойных пород в январе оставались неизменными, на том же уровне они сохранились и в феврале, таким образом, в этом сегменте рынка ценовых изменений не было.

В феврале самая высокая цена сохранялась на толстые бревна сосны - 94,19 евро за кубометр, в свою очередь самая низкая цена наблюдалась на средние и тонкие бревна ели - 87 евро за кубометр.

Несмотря на то, что под влиянием инфляции объемы строительства снизились, на рынке по-прежнему наблюдается нехватка древесины, так как импорт древесины их России и Беларуси запрещен. До сих пор нехватка древесины способствовало устойчивости цен на одном уровне, однако весной, с возобновлением строительного сезона и увеличением спроса, ситуация может измениться и цены вырастут.

Стабильность наступила и в ценах на березу

В феврале этого года средний ценовой предел березового шпона – 147,50 евро за кубометр, что на на 28% выше, чем в феврале прошлого года – 115 евро за кубометр. После обострения ситуации в Украине и последовавших санкций, начиная с февраля 2022 года стоимость березового шпона продолжала расти вплоть до января, и только в конце месяца впервые пережила падение после годового роста. В феврале по сравнению с январем цена осталась неизменной, что свидетельствует о наступлении стабильности и в этой категории.

В свою очередь, если сравнивать с соответственным периодом прошлого года, то в феврале этого года цена березовой тары была на 67% выше, поднявшись с 75 евро за кубометр в 2022 году до 125 евро за кубометр в этом.