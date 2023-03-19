В феврале на рынке древесины стабильность продолжилась, цены на дрова продолжают медленный, но стабильный спад. Падение цен на дрова с приближением отопительного сезона - логический результат, и планируется, что в последующие месяцы тенденция продолжится, и в мае стоимость дров достигнет низшей точки.
В Латвии начали дешеветь дрова. Чего ждать от цен в ближайшие месяцы?
В свою очередь в феврале цены на пиловочные хвойных пород сохранились на неизменном уровне, однако весной с началом строительного сезона картина может измениться, свидетельствует информация крупнейшей в Латвии системы аукционов леса E-silva.
Эксперты E-silva поясняют, что в феврале самое заметное падение цен наблюдалось у технологической древесины, по сравнению с ее резким ростом во втором квартале прошлого года. Однако снижение цен на дрова будет актуальным только до мая, так как во второй половине года, когда домашние хозяйства и производители начнут усиленно готовиться к новому отопительному сезону, спрос на древесину может измениться.
В свою очередь, с возобновлением строительного сезона весной прогнозируется, что в первой половине этого года можно ждать изменений цен в категории хвойных пиловочников.
Цена и спрос на дрова начинают падать
После небольшого роста цен на дрова из осины в начале января, в течение февраля они постепенно снижались. По сравнению с январем, в конце февраля цена на дрова из осины упала на 7 евро за кубометр, достигнув стоимости 60 евро за кубометр, таким образом падением составило почти 11%. Несмотря на то, что на рынке древесины наблюдается спад цен на дрова, они определенно не вернулись на уровень, какой был до обострения геополитической ситуации. Весна 2022 года была исключением и цена на дрова, с наступлением весны, постепенно выросла и пережила невиданный уровень цен.
Однако планируется, что в марте этого года, как и во все прошлые годы, цена энергетической древесины достигнет ее традиционно самой низкой точки.
В свою очередь в середине лета, когда домашние хозяйства начнут готовиться к новому отопительному сезону, снова может наблюдаться рост - на это повлияет спрос.
Что принесет весна ценам на пиловочник хвойных пород?
Продолжая начатый в декабре прошлого года курс на небольшой спад, цены на пиловочник хвойных пород в январе оставались неизменными, на том же уровне они сохранились и в феврале, таким образом, в этом сегменте рынка ценовых изменений не было.
В феврале самая высокая цена сохранялась на толстые бревна сосны - 94,19 евро за кубометр, в свою очередь самая низкая цена наблюдалась на средние и тонкие бревна ели - 87 евро за кубометр.
Несмотря на то, что под влиянием инфляции объемы строительства снизились, на рынке по-прежнему наблюдается нехватка древесины, так как импорт древесины их России и Беларуси запрещен. До сих пор нехватка древесины способствовало устойчивости цен на одном уровне, однако весной, с возобновлением строительного сезона и увеличением спроса, ситуация может измениться и цены вырастут.
Стабильность наступила и в ценах на березу
В феврале этого года средний ценовой предел березового шпона – 147,50 евро за кубометр, что на на 28% выше, чем в феврале прошлого года – 115 евро за кубометр. После обострения ситуации в Украине и последовавших санкций, начиная с февраля 2022 года стоимость березового шпона продолжала расти вплоть до января, и только в конце месяца впервые пережила падение после годового роста. В феврале по сравнению с январем цена осталась неизменной, что свидетельствует о наступлении стабильности и в этой категории.
В свою очередь, если сравнивать с соответственным периодом прошлого года, то в феврале этого года цена березовой тары была на 67% выше, поднявшись с 75 евро за кубометр в 2022 году до 125 евро за кубометр в этом.
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