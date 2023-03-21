Фармацевтические гиганты продолжают экспортировать в Россию

По данным Центрального статистического управления, экспорт Латвии в Россию в январе 2023 года составил 84,9 млн евро, что всего на 5,2% или 4,6 млн евро меньше, чем в январе 2022 года.

В 2022 году латвийский экспорт в Россию составил 1,19 млрд евро, в том числе химическая (фармацевтическая) продукция была экспортирована на сумму 149,6 млн евро, занимая третью позицию по объему экспорта.

Россия была четвертым по величине внешнеторговым партнером Латвии, а экспортные доходы в размере почти 1,2 млрд евро, по мнению экспертов, не настолько малозначительны, чтобы их можно было быстро заменить переориентацией на другие рынки (в фармацевтической отрасли на это требуется 3-5 лет).

Мнения о том, следует ли закрывать российский рынок, расходятся, и многие не хотят публично высказывать свою позицию по этому вопросу. Одна точка зрения заключается в том, что со страной-агрессором нельзя иметь никаких дел, и поэтому тем, кто не желает добровольно придерживаться такой позиции, следует запретить это делать на законодательном уровне.

Другая позиция заключается в том, что вести бизнес с Россией можно, торгуя только теми товарами, которые не входят в санкционные списки, и Россия, платя за них, становится слабее, потому что у нее меньше денег на войну.

"Большинство крупных фармацевтических производителей - и европейских, и американских - продолжают поставлять лекарства в Россию, потому что более 95% их потребителей - дети, старики, женщины - не имеют отношения к нуждам армии", -

отмечает председатель правления Латвийской ассоциации химических и фармацевтических предприятий Виталий Скривелис.