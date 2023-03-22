"Действительно дорого": Дидрихсоне рассказала, во сколько обошелся ремонт ее магазина

Дидрихсоне также публично говорила о доходах. "Мы очень хорошо зарабатываем, но деньги никогда не были моим "мотиватором" к работе. Деньги, которые вы зарабатываете, показывают, насколько хорошо или плохо вы отработали в этом месяце. Это отражение того, на правильном ли вы пути", - сказала Дидрихсоне в шоу Iečeko slavenību, не назвав конкретной цифры.

Ведущий программы Андрис Булис предложил Дидрихсоне сыграть в игру "Тепло или холодно", пытаясь выяснить, сколько пара Дидрихсонов зарабатывает в месяц.

- Пять тысяч?

- Нет, это слишком мало, - отвечает Дидрихсоне.

- Десять тысяч?

- Теплее.

- Пятнадцать?

- Ну, мы очень хорошо зарабатываем. У нас с Наурисом нет у каждого своего бюджета, у нас одна копилка. Он не может без меня, а я без него, - сказала Дидрихсоне.

- 50 тысяч?

- Так много еще не бывало. Но точную сумму называть не хочу, потому что люди склонны судить о других по кошельку, - сказала торговец одеждой.

В программе Дидрихсоне также показала свою квартиру, в которой одна только зеркальная стена в спальне стоила 3 000 евро.

По информации Lursoft, принадлежащее Дидрихсонам SIA EDButterfly, известное своими магазинами по продаже одежды Butterfly, в 2021 году увеличило оборот до 845,98 тыс. евро, а прибыль после налогообложения увеличилась на 37,3%. В 2021 году торговец заработал 160,75 тысяч евро, нанял шесть сотрудников и уплатил 137,72 тыс. евро налогов.