Торговец одеждой и скандальный инфлюенсер Элина Дидрихсоне рассказала своим подписчикам, сколько стоил ремонт магазина Butterfly, который был завершен всего за неделю.
"Действительно дорого": Дидрихсоне рассказала, во сколько обошелся ремонт ее магазина
Дидрихcоне выложила в соцсети видео, в котором показала внесенные изменения и назвала примерную сумму, которую пришлось заплатить за ремонт - 8 000 евро. Она говорит, что это только приблизительные расходы, которые не включают стоимость мероприятия на торжественном открытии.
Одна из основных причин ремонта стало желание Дидрихсоне улучшить освещение магазина. Кроме того, была покрашена стойка, заменена плитка, кронштейны и улучшены декорации, для чего был нанят декоратор.
"Ремонт действительно дорогой, я не знала, сколько стоит плитка для такой площади", - сказала Дидрихсоне. Тем не менее, результатом она довольна.
На мероприятие в честь открытия, которое состоялась 5 марта, Дидрихсоне пригласила несколько известных людей. Ведущим вечеринки был актер Андрис Булис, за диджейским пультом стояла Майя Розите, а певица Адриана Миглане позаботилась о музыкальном сопровождении вечера.
Ранее публично обсуждалась страна происхождения продаваемой в магазине Дидрихсоне одежды. В прошлогоднем большом интервью журналу Santa она уклонилась от ответа на этот вопрос: "Я не буду говорить об этом публично. Производитель указан для каждого предмета одежды, он не скрывается, и если покупатель заинтересован, он может написать нам и спросить. Скажу только, что то, что продаю, то сама и ношу. Люблю каждый наряд, который выбрала для магазина".
Дидрихсоне также публично говорила о доходах. "Мы очень хорошо зарабатываем, но деньги никогда не были моим "мотиватором" к работе. Деньги, которые вы зарабатываете, показывают, насколько хорошо или плохо вы отработали в этом месяце. Это отражение того, на правильном ли вы пути", - сказала Дидрихсоне в шоу Iečeko slavenību, не назвав конкретной цифры.
Ведущий программы Андрис Булис предложил Дидрихсоне сыграть в игру "Тепло или холодно", пытаясь выяснить, сколько пара Дидрихсонов зарабатывает в месяц.
- Пять тысяч?
- Нет, это слишком мало, - отвечает Дидрихсоне.
- Десять тысяч?
- Теплее.
- Пятнадцать?
- Ну, мы очень хорошо зарабатываем. У нас с Наурисом нет у каждого своего бюджета, у нас одна копилка. Он не может без меня, а я без него, - сказала Дидрихсоне.
- 50 тысяч?
- Так много еще не бывало. Но точную сумму называть не хочу, потому что люди склонны судить о других по кошельку, - сказала торговец одеждой.
В программе Дидрихсоне также показала свою квартиру, в которой одна только зеркальная стена в спальне стоила 3 000 евро.
По информации Lursoft, принадлежащее Дидрихсонам SIA EDButterfly, известное своими магазинами по продаже одежды Butterfly, в 2021 году увеличило оборот до 845,98 тыс. евро, а прибыль после налогообложения увеличилась на 37,3%. В 2021 году торговец заработал 160,75 тысяч евро, нанял шесть сотрудников и уплатил 137,72 тыс. евро налогов.
Как сообщал портал Apollo, имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а вместе с мужем Наурисом - в поле зрения Социальной службы и Инспекции по защите прав детей.
Также широко обсуждались повадки Элины как водителя, которая ездила, не пристегнувшись ремнем безопасности, а также уже упомянутые видеоролики с сыном, вызвавшие широкий общественный резонанс.
Дидрихсоне также получила выговоры за то, что не использовала хештег #reklāma в Instagram, где она активно рекламирует одежду. Время от времени звучат и другие жалобы - к примеру, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просили заплатить наличными, а чек не выдали. Существуют претензии и к системе возврата товара.
В прошлом году Дидрихсоне также участвовала в основании политической партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и выступала под 29-м номером. Дидрихсоне и ее муж Наурис являются членами религиозной организации "Благая весть" (Prieka vēsts) и часто появляются на ее мероприятиях.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!