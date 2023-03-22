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От русофобов до угрозы госбезопасности. "Взаимные претензии" - выводы

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
От русофобов до угрозы госбезопасности. "Взаимные претензии" - выводы
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Журналист RUS TVNET Артем Липин, главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич и журналист Вадим Радионов
Журналист RUS TVNET Артем Липин, главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич и журналист Вадим Радионов Фото: Jānis Škapars/TVNET

20 февраля RUS TVNET запустил дискуссионный проект "Взаимные претензии". За это время на обоих языках - русском и латышском - вышли материалы по шести темам, которые традиционно разделяют латвийское общество. Знания госязыка и обучение на нем, 9 мая и наследие СССР, институт неграждан и СМИ на русском - по каждому из этих вопросов существуют словно две Латвии. В эфире "Кто вам платит?" подводим итоги проекта.

За время проекта активист дерусификации Латвии Лиана Ланга в микроблоге Twitter посчитала нужным привлечь к публикациям внимание Службы госбезопасности, Бюро защиты Сатверсме и NEPLP, требуя "лишить TVNET финансирования и/или закрыть русскую версию". В это же время в комментариях на русском языке преобладали обвинения в "провластной позиции", "проплаченности" и "желании быть хорошими русскими".

Сегодня в эфире обсуждаем обратную связь от читателей:

  • какие материалы оказались самыми читаемыми на русском и латышском языке и есть ли разница?
  • что вызвало наибольший резонанс среди русскоязычных и латышей?
  • негативные комментарии, конструктивная критика и идеи после проекта,
  • выводы - зачем мы это писали и что дальше?

В студии - один из соавторов проекта Артем Липин, главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич и журналист Вадим Радионов.

Все материалы проекта:

Встречаемся в прямом эфире в 18:00!

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