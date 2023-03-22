От русофобов до угрозы госбезопасности. "Взаимные претензии" - выводы

20 февраля RUS TVNET запустил дискуссионный проект "Взаимные претензии". За это время на обоих языках - русском и латышском - вышли материалы по шести темам, которые традиционно разделяют латвийское общество. Знания госязыка и обучение на нем, 9 мая и наследие СССР, институт неграждан и СМИ на русском - по каждому из этих вопросов существуют словно две Латвии. В эфире "Кто вам платит?" подводим итоги проекта.