"Над финансированием из ЕС сгустились тучи": спад в строительстве и IТ вызывают опасения

Второе - это строительная отрасль, где наблюдается спад, и мнения компаний о том, как бороться с проблемой, расходятся. Все это угрожает способности Латвии осмысленно тратить европейские деньги.

"Мы можем оказаться в ситуации, когда будем строить меньше за те же деньги. Либо это приведет к необоснованному росту цен, и мы ничего не сможем сделать", - сказал министр. В настоящее время у правительства нет единого решения, но оно будет найдено, и поиски его начнутся со строительства, где сейчас актуальны два вопроса.

"Достаточно ли эффективен механизм индексации цен в Латвии? Он хорошо работает в Скандинавии, в Финляндии, эстонцы довольны. Нужно смотреть, сдерживает ли это строительство или позволяет гармонично продолжать процесс обеим сторонам. Мы видим, что часто стройки останавливаются, так как нет соглашения о повышении цен. Выплачиваются штрафы.

Второй вопрос, почему отрасль такая разрозненная и нет единства мнений. Это надо обсуждать с самой отраслью. Мы часто видим в последние годы, что генеральные подрядчики были, мягко говоря, непорядочны по отношению к субподрядчикам - не все счета оплачены. Надо думать, как решать вопрос и гармонизировать ситуацию", - сказал министр.